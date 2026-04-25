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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid femenino vs. Dux Logroño; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Real Madrid femenino vs. Dux Logroño; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Linda Caicedo, y el Real Madrid femenino, tendrán este domingo actividad en la Liga F de España recibiendo en el Alfredo Di Stéfano al Dux Logroño. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Linda Caicedo, figura en el Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, figura en el Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem

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