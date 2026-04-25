Real Madrid femenino vs. Dux Logroño; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Linda Caicedo y Real Madrid femenino regresan a la acción en la Liga F de España, tras la pausa por los compromisos internacionales. En el caso de la delantera 'cafetera' participó con la Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol, que da cupos directos al Mundial 2027 en Brasil, teniendo buenas presentaciones, con gol incluido, en el campo de juego.

Pero volviendo al tema del certamen femenino en España, las 'merengues' recibirán este domingo 26 de abril en el Alfredo Di Stéfano al Dux Logroño; el compromiso es válido por la jornada 26.

Linda y compañía intentarán darle una alegría a su afición, sumar los puntos que más se puedan hasta el final del campeonato. Hay que indicar que Barcelona ya se coronó virtualmente campeón de la Liga F, ya que le lleva 16 puntos de ventaja a las 'blancas', a falta de cuatro jornadas por disputar.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

Precisamente ese fue el mensaje de Caicedo Alegría en la previa de este juego en el Di Stéfano, el de acumular la mayor cantidad de enteros posibles. Linda fue elegida por la competición como la mejor jugadora del mes de marzo.



"La motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos que nos quedan, hacer respetar la casa. También nos sirve de cara a la posición en la que queremos estar la próxima temporada. Terminar bien por nosotras, por los madridistas y por este club", resumió la colombiana en declaraciones a la web oficial del Real Madrid, tras recibir el premio de 'Jugadora Cinco Estrellas' de marzo.

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"Siempre agradecimiento. El apoyo de ellos es muy importante. Siempre agradecida de recibir este lindo premio. Ahora, de cara a terminar bien esta temporada y dar lo mejor", terminó por indicar la 'crack' de la Selección Colombia femenina.

Hay que precisar que las 'merengues' son segundas en la clasificación con 59 puntos, por los 14 de su rival y que se ubica en los últimos lugares.



Real Madrid femenino vs. Dux Logroño; hora y dónde ver EN VIVO el partido con Linda Caicedo

Día: domingo 26 de abril del 2026.

domingo 26 de abril del 2026. Competición: jornada 26 de la Liga F de España.

jornada 26 de la Liga F de España. Hora: 12:30 de la tarde (hora de Colombia).

12:30 de la tarde (hora de Colombia). Estadio: Alfredo Di Stéfano (Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Madrid, España). TV: DAZN

DAZN ONLINE: www.golcaracol.com

Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem