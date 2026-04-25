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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria 1-0 del Cali sobre América

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria 1-0 del Cali sobre América

El Deportivo Cali no sólo está en la lucha por clasificar a las finales de la Liga BetPlay I-2026, sino que también le 'echa un ojo' al tema del descenso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano.
Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano.
X de @DeportivoCaliCP

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