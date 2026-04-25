Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria 1-0 del Cali sobre América

La Liga BetPlay I-2026 está de 'infarto' no sólo porque se conocerán al resto de los equipos que estarán en las finales de este primer semestre, sino porque a su vez hay otro 'pendiente' que tiene a varios clubes alerta, que es la tabla del descenso. El Deportivo Cali es uno de esos clubes que no le quita el 'ojo' a la misma.

Este sábado, jugaron dos escuadras que luchan por alejarse de esta clasificación, siendo Jaguares de Montería y el elenco 'azucarero' dirigido por Rafael Dudamel.

En el caso de los 'felinos del Sinú' viajaron hasta tierras santandereanas para visitar al Atlético Bucaramanga, en cumplimiento de la jornada 18. Jaguares logró sumar un punto en los últimos instantes del compromiso en el Américo Montanini, luego de que Duván Rodríguez, al minuto 90+1, decretara el 2-2 en el tablero.

Acción de juego en el duelo entre Bucaramanga vs. Jaguares, por Liga. Foto: Colprensa.

Esta unidad, le permitió a los 'celestes' llegar a 15 puntos en el rentando nacional, y en cuanto a la tabla del descenso, siguen ubicados en ese lugar que nadie quiere ocupar, ya que es de caída inminente a segunda segunda división; su promedio es de 0.83, es el puesto 20.



Por el lado del Deportivo Cali sumó un triunfo valioso sobre América en el clásico vallecaucano, y que en esta oportunidad se disputó en el estadio de Palmaseca. Fue 1-0 para el 'azucarero' gracias a las anotación de Avilés Hurtado, al minuto 88; este juego también fue por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.

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La victoria sobre su rival de patio, le permitió al Cali llegar a los 26 puntos en el campeonato colombiano, pero en la clasificación del descenso se mantienen un poco alejados, al ubicarse en la posición 15, con un promedio de 1.14.

Otros de los equipos que luchan por mantener la categoría son el Cúcuta Deportivo, que el viernes igualó a un gol contra Junior en el General Santander. En la tabla del promedio, el cuadro 'motilón' se instala en la casilla 18 con un puntaje global de 0.89.

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Por su parte, Boyacá Chicó tiene un promedio de 0.87, casilla 19, e Internacional de Bogotá, en el puesto 17 de esta clasificación con un promedio de 1.09.

Deportivo Cali le ganó al América en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay I-2026, tras victoria 1-0 del Cali sobre América