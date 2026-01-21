Nairo Quintana arranca temporada con primera carrera en Europa; va como figura

Nairo Quintana finalizó sus trabajos de preparación y ya está en Europa esperando el inicio de su calendario internacional con el Movistar Team de España, escuadra con la que renovó contrato recientemente.

El corredor boyacense, ganador de un Giro de Italia y de una Vuelta a España, fue anunciado por su equipo para uno de los primeros retos de año en el ‘Viejo Continente’.

El ‘escarabajo’, próximo a cumplir 36 años de edad el próximo miércoles 4 de febrero, se estrenará en la clásica española de un día Camp de Morvedre, que se llevará a cabo el viernes 23 de enero en carreteras de la Comunidad Valenciana.

Quintana tomará la partida como referente de su elenco, pues será acompañado por 6 ciclistas españoles: Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Diego Pescador, Javier Cubillas y Ibai Villate.



Será un trazado de 162 kilómetros en el que el colombiano buscará empezar a tomar el nivel necesario para afrontar los grandes retos del año.



Nairo Quintana, confirmado para la Classica Camp de Morvedre

Así anunció la noticia el Movistar Team el miércoles 21 de enero, 2 días antes de la competencia:

🇪🇸 #ClàssicaCampDeMorvedre - La primera de casa en 2026 y el debut de @raul_gass + 2 x MT Academy.



🙋‍♂️ Esta es nuestra alineación para afrontar Estivella (23/1): #RodamosJuntos I @movistar_es I @ccmestivella pic.twitter.com/W5TyHokocC — Movistar Team (@Movistar_Team) January 21, 2026

¿Nairo Quintana, baja para los Nacionales de Ruta 2026?

La estadía del boyacense en suelo europeo podría hacer que no pueda participar en los Campeonatos de Nacionales Ciclismo, que se disputarán entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en carreteras de Zipaquirá, Cundinamarca, evento para el que ya está confirmado Egan Bernal, que defenderá en ese certamen sus títulos del año anterior en fondo y contrarreloj.