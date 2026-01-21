Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana arranca temporada con primera carrera en Europa; va como figura

Nairo Quintana arranca temporada con primera carrera en Europa; va como figura

El ciclista colombiano aparece como el hombre de más cartel y experiencia en la nómina de su equipo para la competencia con la que le dará inicio a su año competitivo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 21 de ene, 2026
Nairo Quintana, confirmado pata la Classica Camp de Morvedre 2026.jpg
Nairo Quintana inicia 2026 corriendo en España.
Foto: Movistar Team.

