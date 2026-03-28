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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, protagonista en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: sueña en grande

Nairo Quintana, protagonista en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: sueña en grande

En su última temporada como ciclista profesional, el colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, quiso despedirse de dicha carrera por lo alto y se lució en la montaña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Nairo Quintana, protagonista de la fuga en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Nairo Quintana, protagonista de la fuga en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

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