Nairo Quintana, protagonista en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: sueña en grande

El pasado domingo 22 de marzo, Nairo Quintana sorprendió al anunciar que se retirará del ciclismo profesional, una vez finalizada esta temporada. De inmediato, las reacciones aparecieron, agradeciéndole al boyacense, campeón de Giro de Italia y Vuelta a España, y tres veces podio del Tour de Francia, por lo aportado a este deporte. Y es que es considerado como uno de los más grandes escaladores.

Justamente, ese rótulo se confirmó este sábado 28 de marzo, en el marco de la Vuelta a Cataluña 2026. La etapa 6, que contó con 158,2 kilómetros y se disputó entre Berga y Queralt, contó con varios ascensos exigentes, como un puerto de tercera, otro fuera de categoría y dos de primera, donde uno de ellos fue para el final en alto. Razón por la que fue la oportunidad perfecta para lucirse y brillar.

Pocos kilómetros bastaron para que armara la fuga y, allí, figuró Nairo Quintana. En total fueron 15 corredores los que se fueron con la ventaja con relación al pelotón, donde, además del 'escarabajo', destacaban nombres de 'peso' y que son buenos en los ascensos, como Marc Soler, Giulio Ciccone, Richard Carapaz, Andreas Leknessund, Rudy Molard, entre otros tantos que dieron espectáculo en el día.



¿Quiénes estuvieron en la fuga de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026?