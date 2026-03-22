Nairo Quintana correrá su última temporada como ciclista profesional; así anunció su retiro

Primer ciclista en la historia en conseguir las camisetas de la montaña y de los jóvenes en una misma edición del Tour de Francia (2013), primer latinoamericano en ganar dos grandes vueltas: Giro de Italia (2014) y Vuelta a España (2016) y el cuarto corredor en hacer podio en las tres grandes vueltas de forma consecutiva, tras Eddy Merckx, Bernard Hinault y Carlos Sastre. Así será recordado Nairo Quintana.

Este domingo 22 de marzo, estaba citada una rueda de prensa por parte del Movistar Team para que 'el Cóndor' hiciera un anuncio. De inmediato, tanto medios europeos como los nacionales apuntaron a que anunciaría su retiro. ¿Era verdad? Finalmente, ¿llegaría el día que ni los amantes del ciclismo ni del deporte colombiano querían que llegara? Nadie estaba preparado, pero era cuestión de tiempo.

A sus 36 años, decidió poner pie en tierra, bajarse de la bicicleta y decir 'no más'. "Vengo a contarles que es mi última temporada como ciclista profesional. Eso sí, no es mi última carrera, entonces todo lo que haga este año será esa gran fiesta y último baile. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con todos los aficionados, que estuvieron a lo largo de los 17 años como profesional", con esas palabras y su voz entrecortada por una mezcla de sentimientos, Nairo Quintana hizo oficial su adiós.

Recordemos que el camino del boyacense empezó en el equipo Boyacá es para Vivirla, en 2008. Allí, estuvo hasta el 2009, para después pasar al Colombia es Pasión Café de Colombia, entre 2010 y 2011, y dio el salto al Movistar. Del 2012 al 2019, con la escuadra telefónica, consiguió sus más grandes logros. Sin embargo, la relación con el conjunto español no terminó bien y se marchó al Arkéa Samsic.



Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España Archivo de Colprensa

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En el combinado francés, estuvo desde el 2020 hasta el 2022, ya que en el Tour de Francia de dicho año pasó lo inesperado. La UCI lo descalificó, tras dar positivo por tramadol, una sustancia prohibida. Como si fuera poco, en el Arkéa le dieron la espalda, quedando sin equipo por dos años. Fueron tiempos difíciles, pero el buen hijo siempre vuelve a casa. En 2024, fue presentado en el Movistar Team.

Desde entonces, ha rodado por el mundo, bajo su rol de gregario, pero también sorprendiendo en algunas carreras, yéndose en fugas y luchando por victorias. Además, en 2026, había corrido la Clásica Campo de Murviedro, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, el Gran Premio Valencia, la Clásica de Mascate, el Tour de Omán, el UAE Tour y, recientemente, dijo presenten en la Tirreno Adriático.