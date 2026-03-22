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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana correrá su última temporada como ciclista profesional; así anunció su retiro

Nairo Quintana correrá su última temporada como ciclista profesional; así anunció su retiro

A sus 36 años y después de haber dejado el nombre de Colombia en alto, el campeón del Giro de Italia y Vuelta a España, Nairo Quintana, confirmó su 'adiós' en rueda de prensa.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional
AFP

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