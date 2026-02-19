La Selección Colombia tendrá HOY jueves 19 de febrero su segunda salida en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentarán a las vigentes campeonas y favoritas al título: Brasil.

Una victoria se hace más que relevante para la 'tricolor' en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa (Paraguay), teniendo en cuenta que perdieron en la primera fecha de esta fase contra Ecuador. Ante un rival como la 'canarinha' no se puede fallar, así que se espera que Colombia tenga un buen despliegue táctico y sea efectiva de cara al pórtico rival.

¿Cómo llega Brasil para enfrentar a la 'amarilla'?

Jugadoras de la selección Brasil femenina Sub-20. X de @CONMEBOLtorneos

Por el lado de las brasileñas vienen de ganarle a las anfitrionas, Paraguay. La 'canarinha' se impuso a la 'albirroja' por marcador de 3-1 con goles de Nogueira a los 4 minutos, Giselle a los 17' y Tainá a los 63', respectivamente.



Con ese triunfo, la 'Verdeamarela', que ha ganado las diez ediciones que se han completado de este campeonato, se sacudió las dudas que surgieron tras la histórica victoria de Argentina en la primera fase.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Brasil por el Sudamericano femenino Sub-20

En ese orden de ideas, este compromiso entre colombianas y brasileñas tiene como un horario pactado a las 6:00 de la tarde, hora de nuestro país, en el estadio Luis Alfonso Giagni, y se podrá ver EN VIVO HOY por TV por la señal de Gol Caracol HD2, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com

Recordemos que el Sudamericano femenino Sub-20 reparte cuatro cupos al Mundial de la categoría que se efectuará en septiembre de este año en Polonia.

La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano. Foto: X de @CONMEBOLtorneos.

Los otros compromisos de la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Venezuela vs. Paraguay

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Argentina vs. Ecuador

Hora: 8:00 de la noche (de Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com