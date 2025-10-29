Nairo Quintana recibió una inesperada noticia en el Movistar Team de cara a la próxima temporada

El equipo ciclista Movistar Team anunció este miércoles el nombramiento de Sebastián Unzué como su nuevo responsable del Área Deportiva, como parte de una "profunda reorganización" para "optimizar su rendimiento interno y afrontar con mayores garantías los retos deportivos de las próximas temporadas".

Esta reestructuración contempla la creación y consolidación de cuatro departamentos "clave" para el Movistar: Rendimiento, Carrera, Salud y Corredores, con un responsable para cada una de ellas, según informó el conjunto telefónico en un comunicado.

Unzúe, manager del equipo profesional femenino del Movistar Team desde 2019, asume así un nuevo cargo al frente del equipo, que también anunció la incorporación de Matthew White, tras su salida este año del Jayco-AlUla, como nuevo director principal.

"Queremos seguir evolucionando como organización y dotar al equipo de una estructura moderna, eficaz y alineada con las exigencias del ciclismo actual. Este nuevo modelo nos permitirá optimizar procesos y fortalecer la colaboración entre todos los departamentos", afirmó Unzué.

El Departamento de Carrera estará encabezado por Chente García Acosta y White, que coordinarán la planificación y dirección deportiva. Además, Iván Velasco y Xabier Muriel liderarán las áreas de rendimiento, ingeniería y biomecánica, nutrición e I+D con el objetivo de maximizar el potencial competitivo de los corredores.

"Tras más de 15 años como director deportivo, inicio una nueva etapa muy ilusionante, con muchas ganas de aportar mi experiencia y contribuir al éxito del equipo. El Movistar Team es una estructura a la que siempre he tenido un profundo respeto, y poder formar parte de ella desde dentro es algo que me motiva enormemente", señaló White.

En el área de Salud, Iñigo Michelena será el responsable de coordinar todos los aspectos médicos y de bienestar de los corredores. Asimismo, otra de las grandes novedades es la creción de un Departamento de Corredores, con representantes de los ciclistas en las diferentes estructuras del equipo.