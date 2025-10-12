A Neyser Villarreal le recuerdan el regaño de Falcao García, tras su triplete contra España

Una "paradinha" en un clásico contra Santa Fe le valió un tirón de orejas de Falcao García. Neyser Villarreal, la joya de Millonarios que idolatra a Neymar y partirá al Cruzeiro tras el Mundial Sub-20, encarna esa mezcla explosiva entre talento y temperamento, un futbolista entre ángel y demonio.

Millonarios ganaba 2-0 al 'león', un partido jugado el pasado 29 de marzo por la liga colombiana, cuando Villarreal desató la polémica en El Campín parándose sobre la pelota. La acción provocó la ira de los rivales y la posterior reprimenda del Tigre ante semejante diablura.

"Me dijo en el camerino que tenía que hablar conmigo", relató Neyser en un en vivo en su cuenta en Instagram. "Me dijo: 'felicitaciones por el partido, siga así, pero esa cosa que hizo, esa payasada, no la vuelva a hacer porque no genera nada'", comentó entre risas a sus seguidores.

"'En Argentina lo patean por eso, mejor haga goles'", recordó el delantero de 20 años las palabras del ídolo colchonero.



Y eso fue precisamente lo que Neyser Villarreal hizo el sábado frente España, en la victoria 3-2 en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile: una brillante tripleta en los momentos clave, justo cuando 'La Roja' había levantado un 1-0 en apenas tres minutos en la segunda mitad.

"Como dijo el profesor César Torres, venimos por siete finales, y aún no hemos hecho historia, la historia se hace llevando la copa a Colombia", dijo tras el paso a las semifinales, donde Colombia chocará con Argentina por el boleto a su primera final de la Copa del Mundo de la categoría.

Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol contra España en el Mundial Sub-20 AFP

Otra para el anecdotario

Los tres goles del sábado, sumados a los dos que le marcó a Sudáfrica en los octavos, catapultaron a Neyser Villarreal al liderato de goleadores del Mundial con cinco anotaciones. Por ahora, comparte el honor con el mediocampista estadounidense, Benjamin Cremaschi, excompañero de Messi en el Inter Miami y ahora en el Parma italiano.

"Es una bestia, un animal, pero también humano y muy noble", afirmó el técnico, Torres, sobre su estrella, máximo goleador del Sudamericano juvenil a comienzos de año con ocho tantos, y por quien esperaba que, tarde o temprano, explotara en el Mundial.

Previo al Mundial, otra polémica tocó las puertas de Villarreal.

Neyser Villarreal, en su etapa en Millonarios Foto: X/ @MillosFCoficial

A mediados de agosto apareció en un en vivo en TikTok usando la camiseta del América de Cali, histórico rival de Millonarios, lo que generó críticas de la hinchada y derivó en una sanción disciplinaria.

"Cuando sucedió eso, me escribió llorando y me dijo que no merecía ir a la Selección, que no quería venir, que estaba muy frustrado", comentó el seleccionador cafetero.

"Le dije que se recuperara, que era el goleador de la selección y que lo iba a esperar con los brazos abiertos", recordó Torres.

Neyser Villarreal, figura de la Selección Colombia Sub-20, anotó tres goles contra España en el Mundial AFP

Baja sensible

Crack en construcción, con Neyser Villarreal nunca se sabe si viene el lujo o la amarilla.

Ante España sucedieron ambas cosas: el delantero vio su segunda amonestación en el Mundial y será baja contra la Albiceleste el miércoles en Santiago.

"Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo", sostuvo el cañonero, por quien varios cazatalentos europeos desembarcaron en Chile para seguirle cada movimiento.

Neyser todavía aprende a domar su talento, pero ya nadie duda de su destino.

"Merece todo, tiene una nobleza y una humildad. Él no tiene que demostrarle nada a nadie, tiene una calidad impresionante", advirtió el técnico Torres sobre su pupilo.