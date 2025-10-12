"James Rodríguez y Luis Díaz me sorprendieron como jugadores y como seres humanos"

La Selección Colombia se dio un verdadero paseo en el AT&T Stadium de Texas al golear 4-0 a México en un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en suelo norteamericano.

Los autores de los tantos fueron Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes sellaron una nueva victoria de la ‘tricolor’ frente al conjunto mexicano, que no logra vencer a Colombia desde 2010.

Una linda manera de debutar

Kevin Serna en su debut con la camiseta de la Selección Colombia AFP

El encuentro ante México no solo sirvió para seguir afinando detalles de cara a la cita orbital, sino también para que Néstor Lorenzo probara nuevas alternativas dentro del plantel. Una de las grandes novedades fue Kevin Serna, figura en Fluminense de Brasil, quien debutó oficialmente con la camiseta de la Selección Colombia.

El extremo de 27 años no solo recibió su primer llamado al combinado nacional, sino que además fue titular, disputando 65 minutos de juego.

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo sobre los ‘aztecas’, Lorenzo destacó la actuación del debutante:

“Serna hizo un trabajo un poco sucio, pero estoy muy conforme con lo que hizo. Cumplió con lo que le pedimos y solo le faltó la suerte de tener una opción de gol”, señaló el seleccionador nacional.

Por su parte, el exjugador de Alianza Lima y Sportivo Luqueño expresó su alegría por haber cumplido uno de sus grandes sueños: “Una linda manera de debutar, con un resultado positivo y contento por el triunfo”, comentó Serna.

Además, el atacante se refirió a la experiencia de compartir vestuario con referentes del equipo como James Rodríguez y Luis Díaz: “Cuando chico uno los veía mucho. Me sorprendieron como jugadores y como seres humanos. En la pantalla uno se los imagina de otra manera, pero aquí dentro uno se da cuenta de que son grandes personas y que han llegado lejos por lo que son”.

Próximo reto de la Selección Colombia

La Selección Colombia volverá a tener acción el próximo martes 14 de octubre, cuando se mida con Canadá en el Red Bull Arena de Nueva York. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de Gol Caracol y Ditu.