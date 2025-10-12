Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez y Luis Díaz me sorprendieron como jugadores y como seres humanos"

"James Rodríguez y Luis Díaz me sorprendieron como jugadores y como seres humanos"

Uno de los debutantes con la camiseta de la Selección Colombia no ocultó su admiración por dos de los referentes del combinado ‘cafetero’ tras el triunfo sobre México.

Por: Javier García
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad