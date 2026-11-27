El ciclista Tadej Pogacar (UAE) "podría llegar a ganar 8 Tours de Francia", asegura el mítico Bernard Hinault, actualmente, junto al esloveno, uno de los componentes del "club de los 5" títulos de la prueba francesa.

Pogacar igualó el récord histórico de cinco victorias el pasado verano, pero el francés Bernard Hinault cree que el esloveno todavía está lejos de alcanzar su techo, que lo sitúa en 8 títulos.

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De momento iguala a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Hinault y Miguel Induráin, pero según el 'Caimán', el esloveno tiene margen para dejar atrás a todos los más grandes de la historia del Tour, según afirma en Bicisport.

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A sus 28 años, Pogacar ya tiene en su palmarés las ediciones de 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, y ahora necesitaría otros tres triunfos para alcanzar la cifra que plantea Hinault.



Hinault y el británico Bradley Wiggins, ganador del Tour 2012, coinciden en que será muy difícil derrotar a Pogačar. La predicción del exciclista francés llega pocos días después de que Wiggins expresara una opinión todavía más contundente sobre el futuro del Tour, ya que expresó que "dejará de ganar solo cuando se retire".

Para Hinault, también es improbable que el danés Jonas Vingegaard, el ciclista que logró derrotar a Pogačar en 2022 y 2023, pueda frenar la progresión del esloveno. "Me parece difícil que pueda plantarle cara", señala el francés.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Getty Images.

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Además, considera que el regreso de Pogačar después de su grave caída en la Vuelta a España, cuando iba liderando la clasificación, estará marcado por una motivación especial: demostrar que continúa siendo el gran dominador del pelotón. La ronda española es uno de los títulos que aún le falta por sumar a su palmarés.

Sin embargo, Hinault cree que la fractura de clavícula y demás lesiones de Pogacar sufridas en la Vuelta podrían ser un obstáculo para ganar la París-Roubaix, otro de los objetivos pendientes de Pogacar.

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Hinault, ganador de la París-Roubaix en 1981, considera que las características de esta clásica pueden convertir esa lesión en un inconveniente y advierte que "podría tener problemas" sobre los adoquines.