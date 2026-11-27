Un buen número de invitados han llegado a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, para presenciar la final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, en juego que será a las 3 de la tarde y que concita la atención de los futboleros de nuestro continente. Allí se encuentra nuestra enviada especial Marina Granziera, quien entrevistó al paraguayo Roberto 'El Toro' Acuña, quien defendió los colores de la albirroja y vino en muchas oportunidades al estadio Metropolitano, que fue noticia la semana anterior por la realización allí del compromiso decisivo de la Sudamericana, en la que Boca Juniors superó a Atlético Mineiro.

Y en ese sentido, Acuña tuvo palabras de elogio. "Colombia yo creo que es un país maravilloso. Me tocó ir a jugar varias veces ahí contra Colombia, en Barranquilla, una gran ciudad, así que esperemos que sea una de las mil veces que se pueda ir a jugar una final ahí, un espectáculo, porque yo creo que Colombia está preparado para estas clases de espectáculos", dijo el otrora volante que jugó en su país, en Argentina, en Emiratos y en España.

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'El Toro' vistió los colores de Boca Juniors y así le dio un vistazo a la actualidad de Sebastián Villa. "Su segunda etapa en Boca también es buena, sabemos lo que representa Villa para el fútbol, está pasando un gran momento, así que feliz primero, porque me identifico también con la gente de Boca, feliz porque está haciendo un gran torneo, está haciendo grandes partidos, y yo creo que puede dar mucho más de lo que está dando, que es un jugador de selección".

Sebastián Villa celebrando gol contra River Plate AFP

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'El Toro' Acuña y su análisis del fútbol sudamericano

"Yo creo que se está creciendo mucho, se está trabajando mucho en formativa, yo creo que lo importante es que es el futuro del fútbol, así que estamos contentos por el presente del fútbol sudamericano, obviamente que siempre queremos más, queremos crecer, pero por el momento creo que estamos satisfechos; explicó el paraguayo con respecto a la actualidad del balompié del más alto nivel en la zona de la Conmebol.