Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 16 con mucha montaña

La Vuelta a España 2025 entra en su tercera y decisiva semana el martes 9 de septiembre con la disputa de la etapa 16, que tendrá final en el alto de Castro de Herville. La jornada promete ser un punto intermedio entre el desgaste acumulado y la tensión que generan las etapas de alta montaña que aún restan.

El perfil del día presenta cuatro ascensiones puntuables, ninguna de ellas con altitudes superiores a los 623 metros. Esto hace pensar que no será una fracción destinada a abrir grandes diferencias en la clasificación general, aunque la meta en una subida de segunda categoría podría resultar clave para ciclistas valientes que busquen sorprender.

Oportunidad para las fugas

La etapa se perfila como un escenario ideal para que una fuga numerosa logre protagonismo. El terreno, con constantes subidas y bajadas, favorecerá a corredores combativos que ya no tengan opciones en la general y que busquen una victoria de prestigio en la última semana de la ronda ibérica. Equipos sin triunfos hasta ahora seguramente se lanzarán a la ofensiva desde los primeros kilómetros, con la esperanza de mantener la diferencia frente al control del pelotón.



Expectativa entre los favoritos

Para los líderes de la general, la jornada podría ser de transición. Con puertos de media dificultad y sin rampas demasiado exigentes, muchos pensarán en reservar energías de cara a los retos más duros de los próximos días. Sin embargo, la tercera semana siempre es un terreno incierto: el cansancio acumulado puede provocar desfallecimientos inesperados, y una emboscada bien planeada podría generar diferencias significativas.

El final en Castro de Herville, aunque no es de los más exigentes de la carrera, cuenta con características que pueden animar un ataque tardío. Si bien no se esperan grandes diferencias entre los favoritos, un movimiento estratégico en los últimos kilómetros podría cambiar el panorama de la clasificación.



Camino hacia Madrid

Con la etapa 16 comienza la recta final de la Vuelta a España 2025. Cada jornada será determinante, ya sea para los aspirantes al podio en Madrid o para aquellos que buscan dejar su huella con una victoria parcial. La media montaña de este martes marcará el inicio de una semana decisiva en la que el desgaste, más que la altitud, puede ser el factor clave para definir la suerte de los ciclistas.

Etapa 16 Vuelta a España lavuelta.es

La transmisión irá desde las 9:00 a. m. en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 16 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: martes 9 de septiembre

⦁ Trayecto: 167,9 (Poio-Castro de Herville).

⦁ Perfil: media montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 9:00 a. m.