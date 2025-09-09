Malas noticias para Jonas Vingegaard en la Vuelta a España: perdió a gregario de lujo

El belga Victor Campenaerts no tomó este martes la salida en la etapa 16 de la Vuelta a España, una baja que deja debilitado al equipo Visma-Lease a Bike del líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard.

Según ha informado el Visma, "lamentablemente, Victor Campenaerts no podrá participar hoy en la etapa 16 de La Vuelta por encontrarse enfermo".

Unfortunately, Victor Campenaerts will not start stage 16 of La Vuelta today after falling ill. Following consultation with the medical team, it was decided that he is not fit to race.



Victor Campenaerts: “I am very disappointed not to be able to help Jonas bring the red jersey… pic.twitter.com/iyqK07NeSV — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 9, 2025

El equipo neerlandés apunta que, "tras consultar con el equipo médico, se determinó" que el belga "no está en condiciones para competir", algo que ha dolido mucho al corredor, que estaba completando una gran carrera al servicio de su líder.

"Estoy muy decepcionado por no poder ayudar a Jonas a traer el maillot rojo a Madrid. Antes de enfermarme, me sentía muy bien y pude hacer mi trabajo para el equipo. Estaré animando a Jonas y a los chicos desde casa", dijo Campenaerts, ya fuera de la carrera.

Además del tremendo rodador belga, no ha tomado la salida en esta 17ª etapa de la Vuelta 2025 el italiano Gianmarco Garofoli, del Soudal Quick Step.