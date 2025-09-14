Primeros videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España: rompieron todo

La edición 80 de la Vuelta a España ha finalizado a 56 km de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que invadieron las calles del recorrido y que obligaron a la intervención policial.

El pelotón transitaba a 56 km de meta cuando un grupo de manifestantes detuvo el pelotón. Instantes después, el grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio.

Tras las conversaciones con el director de carrera, se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Primeros videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España 2025

🇪🇸🇵🇸 | MÁS IMÁGENES: La Vuelta España suspende definitivamente su última etapa en Madrid. Las masivas protestas propalestinas logran su propósito. pic.twitter.com/uNwRwwHZvh — Diario Geopolítico (@Diariogeopol) September 14, 2025

🚨🇪🇸🇵🇸 | AHORA Suspendida la última etapa de la Vuelta en Madrid por las protestas pro-Palestinas.



Temiendo que lo podría pasar, se desplegaron desde temprano más de 2500 funcionarios.



🎥 Algunas escenas ahora en Madrid. ~ @rtvenoticias pic.twitter.com/4iRDDlWK1i — El Radar de César (@ElRadardeCesar) September 14, 2025

Así ha acabado la meta de la última etapa de #LaVuelta25 tras las protestas en favor de Palestina. #VueltaRTVE14S https://t.co/UUFMEV47ub pic.twitter.com/CVL6GiW1RO — Teledeporte (@teledeporte) September 14, 2025