Gol Caracol  / Ciclismo  / Primeros videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España: rompieron todo

Primeros videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España: rompieron todo

Enfrentamientos con la policía, vallas en el suelo y la línea de meta totalmente destruida, fue lo que se vio y vivió en la última jornada de la Vuelta a España.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:05 p. m.
Protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España 2025
