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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Barcelona 4-1 Espanyol

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Barcelona 4-1 Espanyol

Este sábado, Barcelona no tuvo piedad y le pasó por encima al Espanyol en el clásico de Cataluña. ¿Ya sentenciaron la liga a su favor?

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Barcelona vs. Espanyol - Liga de España.
Barcelona vs. Espanyol - Liga de España.
Getty Images.

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