¿Quién fue el mejor colombiano en ruta del Mundial de ciclismo? Egan Bernal se retiró

Tadej Pocagar volvió a demostrar su condición de gran dominador de esta época, revalidando, en Ruanda, su título en el Mundial de ciclismo, en la prueba de ruta. Fue un durísimo recorrido de 267,5 kilómetros, en los que exhibió su poder con una escapada de más 100 kilómetros para conquistar la medalla de oro.

Pogacar terminó la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1' 28'' sobre su gran rival, Remco Evenepoel, quien logró la plata. Y es que el belga no la pasó nada bien, ya que sufrió algunos fallos mecánicos que le impidieron sacar su mejor nivel.

El esloveno se tomó la revancha de la también gran victoria del domingo anterior de Evenepoel en la contrarreloj individual, en la que Remco acabó doblando a 'Pogi', a pesar de salir dos minutos y medio más tarde. Fue una demostración de poderío, confirmando por qué es el mejor en esa disciplina.

Cerró el podio, a 2' 16'' del ganador, el irlandés Ben Healy, más fuerte en los últimos kilómetros que el danés, Mattias Skjelmose, en la pelea por la medalla de bronce. Ambos libraron una batalla mano a mano, por ver quién completaba el podio en la prueba de ruta élite masculina del Mundial de ciclismo 2025.

También tuvieron gran protagonismo en la carrera el mexicano Isaac del Toro y el español Juan Ayuso, los dos únicos rivales que acompañaron a Pogacar en su ataque a 105 kilómetros de meta, aunque no pudieron seguir el ritmo del ganador del esloveno.

Egan Bernal, ciclista colombiano, no terminó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 Twitter de INEOS Grenadiers

Respecto a los colombianos, el panorama no fue tan alentador. Brandon Rivera, Walter Vargas y Egan Bernal no terminaron la prueba y se retiraron. En el caso del 'joven maravilla', cedió terreno en los primeros ascensos y, a falta de 86 kilómetros para la meta, puso pie en tierra.

Así las cosas, el único 'escarabajo' que culminó la competencia fue Harold Tejada, cruzando la línea en el puesto 14, a nueve minutos y siete segundos de Tadej Pogacar. Además, el nacido en Pitalito protagonizó un ataque, de la mano de Richard Carapaz, en un intento por perseguir a 'Pogi'.