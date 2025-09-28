Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Quién fue el mejor colombiano en ruta del Mundial de ciclismo? Egan Bernal se retiró

¿Quién fue el mejor colombiano en ruta del Mundial de ciclismo? Egan Bernal se retiró

De los cuatro ciclistas que representaron a Colombia, en esta prueba del Mundial de ciclismo 2025, solo uno terminó, quedando en el top 15 y siendo protagonista.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de sept, 2025
Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada y Walter Vargas, los colombianos en la ruta del Mundial de ciclismo
