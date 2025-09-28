Clasificación de la ruta masculina del Mundial de ciclismo: Tadej Pogacar, campeón

Terminó el Mundial de ciclismo 2025, en Ruanda. Este domingo 28 de septiembre, se corrió la prueba de ruta, la cual contó con 267,5 kilómetros de recorrido, varios ascensos y sectores de sterrato. No fue una carrera fácil y la exigencia fue mayor, pero nada de eso fue impedimento para que Tadej Pogacar se coronara campeón.

Un ataque del esloveno, a falta de poco más de 100 kilómetros para la meta, bastó para que dejara a sus rivales atrás. Fue así como llegó en solitario, firmando un tiempo de 6h 21' 20'', seguido del belga, Remco Evenepoel, quien era su principal oponente y se hizo con la medalla de plata, arribando un minuto y 28 segundos después.

Quien completó el podio fue Ben Healy, a 2' 16'' de 'Pogi', colgándose de la presea de bronce. El irlandés le ganó el pulso a Mattias Skjelmose, de Dinamarca, y con quien libró un apasionante mano a mano, ya que no le pudo seguir el paso y terminó la prueba a 2' 53''. Toms Skujins (Lituania) hizo parte del top 5, pero a 6' 41''.

Capítulo aparte para Isaac del Toro, pues, en su primer Mundial de ciclismo, demostró su potencial y por qué es uno de los mejores en la actualidad. El mexicano firmó un meritorio séptimo lugar, después de que fuera el único que logró aguantarle el paso a Tadej Pogacar por un buen tramo de la competencia, hasta descolgarse.



Clasificación de la prueba de ruta masculina del Mundial de ciclismo 2025

1. Tadej Pogacar (Eslovenia) - 6h 21' 20''

2. Remco Evenepoel (Bélgica) - a 1' 28''

3. Ben Healy (Irlanda) - a 2' 16''

4. Mattias Skjelmose (Dinamarca) - a 2' 53''

5. Toms Skujins (Lituania) - a 6' 41''

6. Giulio Ciccone (Italia) - a 6' 47''

7. Isaac del Toro (México) - a 6' 47''

8. Juan Ayuso (España) - a 6' 47''

9. Afonso Eulálio (Portugal) - a 7' 06''

10. Thomas Pidcock (Gran Bretaña) - a 9' 05''