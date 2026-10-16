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Richard Carapaz cambió de aires; Andrés Iniesta le dio la bienvenida a su nuevo equipo

Después de cuatro temporadas con el EF Education EasyPost, donde logró gestas importantes, el ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, firmó con una nueva escuadra.

Por: AFP
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, salió de EF Education EasyPost y tiene nuevo equipo desde 2027
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, salió de EF Education EasyPost y tiene nuevo equipo desde 2027
AFP

El ecuatoriano, Richard Carapaz, vencedor del Giro en 2019 y campeón olímpico dos años después en Tokio, ha firmado por las dos próximas temporadas con el equipo NSN Cycling, anunció este viernes esta formación con sede en Suiza.

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Carapaz, de 33 años, corría desde 2023 en el equipo estadounidense EF Education.

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"Conseguir la firma de Richard Carapaz es un momento importante para nuestro equipo y un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro proyecto deportivo", declaró en un comunicado Kjell Carlstrom, director general de NSN Cycling, formación que tomó el relevo hace un año del equipo Israel-Premier Tech.

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"Para mí es una oportunidad increíble, como corredor, formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo... Tengo muchísimas ganas", reaccionó Carapaz.

Además de su triunfo final en el Giro y en los Juegos de Tokio, el escalador ecuatoriano cuenta con un podio en la Vuelta a España (2º en 2020) y 10 victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas, las dos últimas en el Tour de Francia de 2026, en Orcières-Merlette y después en el mítico Alpe d’Huez.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, celebra la victoria en la etapa 20 del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, celebra la victoria en la etapa 20 del Tour de Francia 2026
AFP

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También ganó la clasificación de mejor escalador de esta última edición de la Grande Boucle.

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