El ciclismo colombiano recibió una noticia inesperada este viernes 27 de noviembre. Harold Tejada Canacue fue suspendido provisionalmente por la International Testing Agency (ITA), en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tras ser acusado de una presunta infracción de las normas antidopaje por anomalías en su Pasaporte Biológico del Atleta.

La decisión también tuvo consecuencias en su futuro deportivo, pues el corredor huilense no llegará al Netcompany INEOS para la temporada 2027, como estaba previsto.

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La escuadra británica confirmó que, de mutuo acuerdo con el colombiano, decidió poner fin al acuerdo que habían firmado para el próximo año. Harold Tejada tenía previsto incorporarse al equipo el 1 de enero, luego de cerrar su etapa con el XDS Astana, conjunto en el que estuvo durante siete temporadas.

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El equipo kazajo informó que recibió la notificación de la ITA/UCI este 27 de noviembre, comunicando la acusación y la suspensión provisional del ciclista. Astana aseguró que la noticia fue una completa sorpresa y precisó que el contrato del colombiano expiraba el 31 de diciembre de 2026.



En su comunicado, la escuadra señaló que Harold Tejada fue suspendido inmediatamente y reiteró su política de tolerancia cero frente al dopaje. Además, aclaró que no hace parte del procedimiento disciplinario, que ahora está en manos de las autoridades competentes.

El ciclista explicó que recibió la notificación el 26 de noviembre y enfatizó que la medida es temporal, mientras avanza la investigación. También indicó que ha actuado con diligencia y responsabilidad, entregando oportunamente la información solicitada.

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“Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso”, manifestó.

Harold Tejada confirmó que su equipo legal y médico trabajará en su defensa y pidió respeto por la confidencialidad del procedimiento. Asimismo, anunció que no entregará declaraciones adicionales mientras el caso permanezca abierto.

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Cabe aclarar que la suspensión provisional no representa una sanción definitiva ni significa que se haya confirmado una infracción. Hasta el momento, no se ha informado de un resultado positivo en un control antidopaje ni de una sustancia prohibida detectada en su organismo.

El futuro deportivo del colombiano queda ahora condicionado al desarrollo del proceso y a la decisión que adopten las autoridades antidopaje.