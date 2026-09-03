Santiago Buitrago, protagonista de excepción en etapa 12 de Vuelta a España; terminó tercero

El esloveno Jakob Omrzel (Bahrain) ha sido el vencedor de la duodécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km, en la que el español Enric Mas (Movistar) reforzó el maillot rojo.

Omrzel, de 20 años, entró en meta en solitario con un tiempo de 4h.29,53, a una media de 37 km/h. A 1.55 segundos llegó el español Urko Berrade (Kern Pharma) y a 2.14 el colombiano Santiago Buitrago.

Buitrago ha venido figurando y en una exigente jornada de alta montaña se mostró con ganas de figuración, además de tener un ritmo consistente para ubicarse entre los mejores del día.

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El líder, Enric Mas cruzó la meta a 2.56, aventajando a su vez en 27 segundos a sus rivales por la camiseta roja, Primoz Roglic y Felix Gall.



Mas continúa como líder con 1.45 minutos de ventaja sobre Roglic y de 2.06 respecto a Felix Gall.

Así fue la etapa 12 de la Vuelta a España

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Omrzel deslumbró en día caluroso por delante de sus compañeros del Bahrain Pello Bilbao y Santiago Buitrago. Juventud divino tesoro. Triunfo en 4h.29,53 en el trayecto entre Vera y la cima almeriense que alberga el observatorio astronómico más grande de Europa. Dejó segundo a Urko Berrade, a 1.56 minutos, y al líder de la montaña colombiano Santiago, su compañero de equipo, a 1.55.

En el sector de favoritos emergió de nuevo Enric Mas. El balear se ha transformado en un corredor seguro, ofensivo e incisivo. A 11,5 km de la cima atacó para no volver a mirare atrás. Sus rivales no le siguieron, de manera que endosó a Roglic y Felix Gall otros 27 segundos.

Un paso adicional para Mas, actor principal, Estuvo de cine con su zarpazo convincente. Otra muesca camino del gran objetivo. En la general se abre camino. El esloveno Primoz Roglic se aleja a 1.45 minutos y el austríaco Felix Gall a 1.55.

"La imagen del equipo es de solidez, estamos con ganas. Estoy contento, me he visto bien. La estratega perfecta con García Pierna por delante. Tengo cerca de 2 minutos, hay que mantener el rojo y poco a poco avanzar", dijo, contento, Mas.

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La fuga en la que Buitrago fue protagonista

Desde la playa hasta el monte por la provincia de Almería para una etapa de las señaladas para la batalla entre favoritos. Velefique y Calar Alto eran los cuádrilateros para la pelea entre los favoritos. Antes, una fuga de 26 hombres animaron el viaje al sol, entre paisajes muy del "Far West". Entre los forajidos en fuga grandes nombres: Van Aert, Buitrago, Pello Bilbao, Almeida, Castrillo..... Interesante.

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Van Aert, con el maillot verde, ganó la partida al colombiano Buitrago coronando en cabeza los altos del Cabecico (3a), Cóbdar (3a), conocido como "La Piedra" de mármol blanco, y Collado García (2a). Pelea por el maillot de puntos azules. Mientras, Movistar protegía al "Sheriff" Enric Mas dirigiendo al pelotón a 5 minutos de la fuga a 105 km de meta.

El líder encontró el calor que reclamaba sin necesidad de estufas. Al balear le encanta el calor. La ruta echaba fuego por el Desierto de Tabernas. Aroma cinematográfico por paisajes espectaculares que vieron el rodaje de joyas como "El bueno, el feo y el malo". Una persecución prolongada de un pelotón que cedió el guión de la victoria a la avanzadilla de 30 hombres. Otra película estaba reservada para las estrellas.

Pello Bilbao y Buitrago selecciona en Velefique

El encadenado de Velefique y el observatorio de Calar Alto impone. Un escenario propicio para las mejores escenas del día. El Bahrain se movió en la fuga con Pello Bilbao, Buitrago y el esloveno Omrzel en el primero de ellos. Un ascenso de primera con 13,1 km al 7,2 que seleccionó a los más fuertes.

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Santiago Buitrago pasó en cabeza con 5.30 minutos sobre un pelotón dirigido por el Movistar. Los hombres de Mas sudaron para reducir los ataques, entre ellos los de Carapaz y Felix Gall. Romeo remolcó a su líder hasta que reventó. El maillot rojo se quedó solo en el sector de los favoritos con Roglic y Gall. El podio en lucha.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.