Richard Ríos, rumbo al Al Ittihad con duras respuestas: "no tengo nada de que quejarme"

El mediocampista colombiano Richard Ríos tiene una nueva etapa en su carrera como profesional tras su salida del fútbol del viejo continente con rumbo al fútbol árabe. En una corta charla con el medio 'Mais Futebol' antes de partir a su nuevo destino, el nacido en Vegachí, en departamento de Antioquia, conversó de manera directa pero breve sobre lo que se avecina en Al Ittihad y lo que quedó en el pasado en Benfica.

Cuando le preguntaron a Ríos si estaba contento por este cambio en su carrera futbolística, la respuesta fue bastante clara y corta: "Estoy contento". También se le preguntó sobre qué espera de su nuevo club, a lo que el jugador respondió con incertidumbre: "No sé que voy a encontrar".

El jugador también tocó el tema de su paso reciente y a los cambios de entrenador, donde respondió si consideraba que había perdido el cupo en la plantilla tras la salida José Mourinho y la llegada de Marco Silva. Su respuesta denotó algo de prudencia: “No, no sé. Creo que tuvimos poco tiempo para trabajar”.

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Es claro que la adaptación al nuevo entorno al que llega Richard Ríos no será para nada fácil, pero el colombiano ante la pregunta que le hicieron sobre el idioma y la barrera lingüística y si ya había aprendido alguna palabra en árabe respondió con humor: "Ni siquiera sé hablar español, voy a hablar árabe".



Richard Ríos, mediocampista del Al-Ittihad @ittihad en X

El momento con más sinceridad de la breve charla llegó cuando le pidieron unas ultimas palabras a los hinchas del Benfica. Ríos no ocultó nada y mostró gratitud ante la hinchada que siempre estuvo ahí para apoyarlo. “Agradecer primero, agradecer todo el cariño. No tengo nada de qué quejarme, ellos se portaron bien conmigo. Siempre me han apoyado", declaró el jugador paisa.

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El mediocampista dejó las puertas abiertas de cara al futuro, recordando que se va a préstamo sin opción de compra por una temporada (hasta junio del 2027). "Y no sé, todavía tengo contrato con el Benfica. Puedo decir muchas cosas aquí, de pronto al final terminamos volviendo". Ya para cerrar la charla, volvió a mostrar ese sentimiento de agradecimiento en estos momentos de despedida: "Así que primero es agradecer, primero y lo único que tengo es agradecer por todo el cariño". Es así, entre esa incertidumbre por el nuevo reto y el recuerdo de esa hinchada que siempre estuvo ahí, que, Richard Ríos emprende su nuevo viaje.