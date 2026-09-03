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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 12; Santiago Buitrago fue tercero

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 12; Santiago Buitrago fue tercero

Este jueves, la duodécima jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al eslovaco Jakob Omzrel (Bahrain Victorious), mientras que Enric Mas (Movistar Team) no tuvo problemas y sigue líder.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Este jueves, la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Vera y Alto Calar, con un recorrido de 166 kilómetros y cinco puertos de montaña. El ganador fue el eslovaco Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Por su parte, Enric Mas (Mavistar Team) defendió su liderato sin mayores inconvenientes. El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue gran protagonista y culminó tercero en la fracción.

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Tan pronto tomaron la salida, varios corredores se ubicaron adelante para marcharse y los primeros en ponerle emoción fueron Wout van Aert (Visma Lease a Bike) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El belga se lanzó y se quedó con los puntos en el Alto de Cabecico mientras que el colombiano fue segundo. El lote los cazó y de inmediato vino un ataque de Axel Laurence, Ramses Debruyne y Alexey Lutsenko.

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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
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Santiago Buitrago, protagonista de excepción en etapa 12 de Vuelta a España; terminó tercero

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Ciclismo

Santiago Buitrago quiere la victoria; se metió en la fuga de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

El momento de angustia de la jornada lo protagonizaron Oscar Onley, Frederik Wandahl y Timo Roosen con una fuerte caída. El británico del Netcompany INEOS fue el más afectado y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de carrera. Justo después se formó una fuga masiva con Van Aert, Buitrago, Pello Bilbao, Joao Almeida y otros 26 corredores.

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A partir de ese momento, Van Aert y Buitrago vivieron un mano a mano reñido en la montaña. El belga de nuevo pasó por delante del colombiano en el Alto de Cóbdar, Collado García y el esprint intermedio en Velefique.

Con las inclinaciones fuertes, Van Aert claudicó y Buitrago aprovechó para bonificar en el Alto de Velefique. En el pelotón, la montaña comenzó hacer estragos y se comenzaron a quedar candidatos como Onley, Kuss y Tejada. El líder Enric Mas quedó en un solo grupo con Felix Gall y Primoz Roglic.

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En punta de carrera, Jakob Omrzel se paró sobre los pedales y se marchó en solitario. Atrás lo siguieron Urko Berrada, Luke Tuckwell, Léo Bisiaux y Buitrago.

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Omrzel no tuvo rival en los últimos metros y ganó en solitario. El podio de la jornada lo completaron Berrade y Buitrago, quien además sigue como sólido líder de la clasificación de la montaña.

Jakob Omrzel, ciclista eslovaco.
Jakob Omrzel, ciclista eslovaco.
AFP.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 12

  1. Enric Mas — Movistar Team — 30:31:51
  2. Primož Roglič — Red Bull - BORA - hansgrohe — 1:45
  3. Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — 2:06
  4. Richard Carapaz — EF Education - EasyPost — 3:53
  5. Oscar Onley — Netcompany INEOS — 4:29
  6. Jakob Omrzel — Bahrain - Victorious — 4:59
  7. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — 7:42
  8. Sepp Kuss — Team Visma | Lease a Bike — 7:58
  9. Gregor Mühlberger — Decathlon CMA CGM Team — 8:27
  10. Harold Tejada — XDS Astana Team — 8:33
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