El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios definirá uno de los cupos colombianos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que será a partido único en el estadio Atanasio Girardot. No habrá segundas oportunidades para 'verdolagas' ni para 'embajadores', la consigna es el triunfo para seguir en la 'otra mitad de la gloria.

¿Cómo llega Nacional al juego frente a los azules bogotanos?

Por el lado de los dirigidos por Diego Arias vienen de caer 1-0 frente al Deportes Tolima, en Ibagué, en cumplimento de la novena jornada de la Liga BetPlay I-2026. Hay que indicar que el timonel del verde paisa le dio descanso a varias de sus figuras para enfrentar este juego de la mejor manera posible. Hay dos noticias relevantes en Nacional; la primera es la vuelta a la convocatoria de William Tesillo, y la segunda, es la baja de Edwin Cardona por sanción.

El presente de Millonarios

Entre tanto, el plantel entrenado por Fabián Bustos llega más que motivado luego de la goleada 5-1 sobre Pereira en el estadio El Campín, resultado que lo dejó en 11 puntos en la tabla general y acercándose al grupo de los ocho. Bajo el mando del estratega argentino, Millonarios ha mejorado en su fútbol; mismo que confían en desplegar ante los 'verdolagas' este miércoles en el Atanasio.

Bustos podrá contar para este importante compromiso con Falcao García, quien se recuperó de su lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.



Los convocados de Atlético Nacional:

Estos son los convocados para el juego ante Millonarios 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/kuQTdQCvbb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 3, 2026

Estos son los convocados de Millonarios:

Todo listo ✅



📝 Estos son nuestros convocados para el partido frente a Atlético Nacional. pic.twitter.com/tMYCOuRVI0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 3, 2026

A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

En ese orden de ideas, este importante duelo entre 'verdolagas' y 'embajadores' está pactado para HOY miércoles 4 de marzo del 2026, en el Atanasio Girardot, y tiene como horario de inicio a las 7:30 de la noche. Se podrá ver EN VIVO HOY en la señal de Espn y vía 'streaming' por Disney+ Premium.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto de este cotejo, las jugadas virales, los golazos, crónica y las voces de los protagonistas.