LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Partido único en el Atanasio Girardot, no habrá segundas oportunidades para 'verdolagas' ni para 'embajadores'. ¡Prográmese HOY con este vibrante juego por Copa Sudamericana!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Atlético Nacional y Millonarios se juegan su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
X de @nacionaloficial y @MillosFCoficial

