Publicidad

"Seguir a Jonas Vingegaard fue un error; hice todo lo posible, pero fue demasiado rápido"

"Seguir a Jonas Vingegaard fue un error; hice todo lo posible, pero fue demasiado rápido"

Continúan las repercusiones de lo ocurrido en la etapa 9 de la Vuelta a España, donde Jonas Vingegaard sorprendió a todos, ganando en solitario y sacando diferencias.

Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone, dos de los favoritos a coronarse campeón de la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:44 a. m.