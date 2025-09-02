"Seguir a Jonas Vingegaard fue un error; hice todo lo posible, pero fue demasiado rápido"

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), segundo de la general en la Vuelta a España y líder virtual de la carrera, confirmó que se encuentra en un gran momento de forma, "cerca de la versión del Tour de Francia", y aseguró que sus rivales tendrán que valorar "si quieren atacar".

"Es muy positivo haber ganado un poco de tiempo en la general, ya que me coloca ahora en una posición realmente fuerte. A partir de ahora dependerá de los demás si me quieren atacar. También podría optar a más victorias de etapa", señaló Vingegaard a 'TV 2 Sport'.

Para el doble ganador de la ronda gala, la actuación en Valdezcaray fue un paso importante para su camino a la consecución del primer maillot rojo de ganador de la Vuelta. Su estado de forma, asegura, está cerca de su mejor versión.

"Me encuentro realmente bien, en gran momento. En los finales de etapa anteriores tal vez no tuve las piernas de Valdezcaray, así que es genial sentirme más fuerte a medida que avanza la carrera. Estoy cerca de mi versión del Tour de Francia", sentenció.

De hecho, lo realizado en dicha fracción, frustró a más de uno. "Creo que Jonas Vingegaard fue demasiado rápido", admitió Giulio Ciccone en meta, en charla con 'CyclingPro'. "La verdad es que fue demasiado duro para mí. Hice todo lo posible, pero quizá fue un error seguirlo. Quizás hubiera sido mejor marcar el ritmo al final de la subida", añadió.

Jonas Vingegaard, favorito a ganar la Vuelta a España, es el líder del Visma Lease a Bike Getty Images

Y es que, con su séptimo puesto en la etapa 9, Ciccone cayó a la sexta posición de la clasificación general, al ser superado por Thomas Pidcock y Felix Gall. Por eso, aunque lamenta no haber aprovechado al máximo el terreno disponible, hay algo positivo: "La sensación fue buena", concluyó.

"Tuvimos mucha confianza para intentarlo en esa etapa. Así fue. A veces sale bien, a veces no. Jonas Vingegaard estuvo muy fuerte. Sin duda, lo intentaremos de nuevo. Hice lo mejor que pude, pero quizás, la próxima vez, seguiré mi propio ritmo", sentenció el italiano.