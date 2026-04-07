Susto en la Vuelta al País Vasco 2026; un aficionado fue atropellado por una moto

El francés Paul Seixas (Decathlon), 24 horas después de su exhibición en la crono inicial, volvió a impartir una clase magistral, en 'modo Pogacar', para reforzar su liderato como vencedor de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, disputada entre Pamplona-Iruña y Astitz (Cuevas de Mendukilo, norte de España), de 164,1 kilómetros, en la que alejó en más de 2 minutos a sus rivales de la general.

Impresionante la demostración de Seixas. Avisó en la contrarreloj y destrozó la Vuelta al País Vasco con un ataque a 6,5 kilómetros de la cima de San Miguel de Aralar, a 26 de meta, que le dejó como principal y único favorito para adjudicarse el título de ganador de la ronda vasca.

Nadie pudo con Seixas. Atacó y ya nadie le vio el dorsal. Después de una larga cabalgada en solitario que hubiera firmado el mismo Tadej Pogacar, el joven talento francés nacido en Lyon hace 19 años se presentó en meta con las manos en la cabeza, como si no se creyera lo que acababa de hacer. Cruzó la línea con un tiempo de 4h11:48, a una media de 39,3 km/hora.

El destrozo fue considerable. A 1:25 minutos llegó un grupo con los damnificados inmediatos, entre ellos Mattias Skjelmose, ya líder del Lidl por delante de Juan Ayuso, Primoz Roglic, el belga del Movistar Cian Uitjdebroeks, Florian Lipowitz y un combativo Ion Izagirre. Más daño se llevó el mexicano Isaac del Toro, 1:43 minutos, y Juan Ayuso con un rejonazo de 2:29.



En la general no hay nada decidido, queda mucha Vuelta al País Vasco, pero el paso de Seixas es muy significativo. El joven ciclista ha dejado a Roglic a 1:59 minutos, a Lipowitz a 2:08, A Skjelmose a 2:14, mientras que Ion Izagirre salió séptimo a 2:36. El mexicano Isaac Del Toro es octavo a 2:44, el colombiano Harold Tejada a 2:48 y Uitjdebroeks cierra el top 10 a 3:01. Juan Ayuso, lejos de su mejor forma, se fue a la plaza 16 a 3:55.



Vea el accidente entre un aficionado y una moto en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

¡UN ACCIDENTE INESPERADO!



Una moto golpeó a un aficionado que se cruzó durante el paso de Paul Seixas, quien logró esquivar al fanático y pudo seguir.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/ZHPmWcZzUZ — DSPORTS (@DSports) April 7, 2026