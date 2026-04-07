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Gol Caracol  / Ciclismo  / Susto en la Vuelta al País Vasco 2026; un aficionado fue atropellado por una moto

Susto en la Vuelta al País Vasco 2026; un aficionado fue atropellado por una moto

Cuando quedaban menos de cuatro kilómetros para la meta, en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco, se presentó este hecho donde el líder casi termina involucrado.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Paul Seixas tuvo que esquivar a un hincha atropellado por una moto en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
Paul Seixas tuvo que esquivar a un hincha atropellado por una moto en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
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