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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Clásica Milán Turín; Primoz Roglic fue sorprendido y perdió el título

Clasificación de la Clásica Milán Turín; Primoz Roglic fue sorprendido y perdió el título

Apasionante definición de la edición 107 de la Milán Turín, que es la clásica más antigua de Italia y donde un final en alto hizo que se vivieran miles de emociones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Primoz Roglic y Jefferson Alexander Cepeda, protagonistas de la Milán Turín 2026
Primoz Roglic y Jefferson Alexander Cepeda, protagonistas de la Milán Turín 2026
Getty Images

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