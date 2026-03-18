Clasificación de la Clásica Milán Turín; Primoz Roglic fue sorprendido y perdió el título

La Milán Turín nunca decepciona y esta vez no fue la excepción. Entre Rho y Turín, el pelotón se enfrentó a 174 kilómetros, en su mayoría llanos, pero donde dos ascensos en la parte final, con un remate en alto, pusieron a prueba a los favoritos al título. Allí, quien se mostró más fuerte y se hizo con la victoria fue Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

De esa manera, el británico se coronó campeón, con un tiempo total de 3h 48' 45'', seguido de Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), quien finalizó de segundo, a cuatro segundos, mientras que Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) completó el podio, en tercer lugar, a cinco segundos. El esloveno no pudo con un ataque del británico y se vio sorprendido.

Capítulo aparte para el ecuatoriano, Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost). Además de haber cruzado la meta en la sexta plaza, fue uno de los encargados de ponerle un poco de emoción al final de la Milán Turín, gracias a sus ataques. Infortunadamente, eso le pasó factura y no pudo responder en los metros definitivos, pero se llevó las miradas.

Respecto a los colombianos, el mejor fue Diego Pescador, del Moivistar Team, en el puesto 27, a un minuto y cinco segundos, mientras que Einer Rubio, también de la escuadra telefónica, fue 29, a 1' 16''. Cabe aclarar que ninguno de los dos era líder, sino que oficiaron como gregarios de Cian Uijtdebroeks, quien finalizó de quinto, a 13 segundos del vencedor.



Primoz Roglic, del Red Bull Bora Hansgrohe, y Einer Rubio, del Movistar Team, son favoritos a ganar la Milán Turín 2026 Getty Images

Publicidad

Clasificación de la Clásica Milán Turín 2026

1. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3h 48' 45''

2. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 4''

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5''

4. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 11''

5. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - a 13''

6. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 15''

7. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - a 18''

8. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 25''

9. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 36''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 41''