El año 2027 para el ciclismo colombiano comenzará pegando duro y con todo definido para la realización del Tour Colombia, en el que se espera la presencia de figuras en las carreteras del departamento de Antioquia, en donde se llevarán a cabo las seis fracciones determinadas este miércoles, por parte de la rectora del deporte de las bielas en nuestro país.

"La competencia, que regresa al calendario ciclístico internacional, ofrecerá un recorrido que combinará jornadas de velocidad, circuitos, terrenos de media montaña y una exigente definición en el Alto de Palmas", se leyó en la nota oficial publicada en el sitio web de la Federación.

Tour Colombia 2026. Foto: Colprensa

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A la par, se indicó que en el pelotón estarán equipos nacionales e igualmente del exterior, que serán anunciados en las próximas semanas.

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Etapa 1 – martes 26 de enero

Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín.

Distancia: 149,8 km.



Etapa 2 – miércoles 27 de enero

El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral.

Distancia: 123 km.

Etapa 3 – jueves 28 de enero

Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E.

Distancia: 119,4 km.

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Etapa 4 – viernes 29 de enero

Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanogrande.

Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).

Etapa 5 – sábado 30 de enero

Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión.

Distancia: 182 km.

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Etapa 6 – domingo 31 de enero

Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas.

Distancia: 163 km.