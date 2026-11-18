La eliminación de Atlético Nacional en las semifinales de la Copa BetPlay 2026 a manos de Once Caldas, en la tanda de los penaltis - luego de haber estado cómodamente arriba en el marcador global - , sigue dando de qué hablar. Así fue como en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de Ditu, analizaron lo que fue la presentación de los dirigidos por Lucas González en el gramado del Atanasio Girardot.

Los panelistas dejaron varias frases en sus conceptos, pero hubo algunas en particular que no pasaron desapercibidas relacionadas por el manejo del plantel por parte de Lucas González, quien es foco de las críticas en las últimas horas, tanto de parte de los hinchas, como en los medios.

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"Entre la mezcla del trámite del juego y todo, ha sido muy pareja esa serie. No me sorprende que haya pasado Once Caldas. Nacional tiene abundancia, pero saber manejar la abundancia también es complicado. Tendrá que encontrar el rumbo (Lucas González); tiene mucha gente, muchos jugadores; no sé cuál va a ser la definición del entrenador. A medida que va pasando el tiempo y encuentre un equipo dinámico, competitivo, ahí es dónde tiene que tocar la tecla el profesor González", expresó Javier Castell.

Nacional vs. Once Caldas - Copa BetPlay. COLPRENSA.

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Y añadió en su postura: "Es mejor vivir en la abundancia, que en la escasez. En el torneo no encontró el equipo base, él pensó (Lucas González) en que los 26 estén bien, pero lamentablemente, yo no creo que los 26 te den la misma respuesta siempre. Hay titulares porque hay suplentes, sino no existiera ese silogismo. Pero como hay nombres rimbombantes, no sé si está haciendo esa rotación para tener contentos a todos; o para darles descanso. Nacional no va a cambiar el estilo de juego".



Por su parte, Nelson Gallego hizo hincapié en las falencias de la zona posterior del verde de Antioquia. "Nacional tiene que hacer varias cosas. El gol que le hacen es infame (el primero); se lo regaló al Once Caldas. Este tipo de jugadas a un equipo de nivel como Nacional no le puede pasar; tiene que trabajar muchas cosas", dijo Gallego.

