Boca Juniors llega a la final de la Copa Sudamericana apoyado en el talento de sus argentinos y el aporte invaluable de nueve jugadores provenientes de Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

El Xeneize cuenta con dos uruguayos (Miguel Ángel Merentiel y Leandro Lozano), dos colombianos (Álvaro Montero y Sebastián Villa), dos chilenos (Carlos Palacios y Williams Alarcón), dos paraguayos (Adam Bareiro y Ángel Romero) y un ecuatoriano (Enner Valencia).

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A los 30 años, 'la Bestia' Merentiel ha superado reiteradas lesiones y afronta un gran momento.

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Lozano, el lateral derecho titular ha ofrecido grandes resultados en los roles de marca y ataque, pues desahoga y hasta marca goles.



Entre los colombianos, Montero llegó traspasado desde el Vélez Sarsfield en el último mercado de pases y tras un comienzo irregular, se hizo figura. El delantero Villa fue uno de los mejores jugadores del Torneo Apertura en Independiente Rivadavia de Mendoza, por lo que el presidente Juan Román Riquelme propició su regreso tras una primera etapa destacada entre 2018 y 2023.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors. Boca Juniors.

El ecuatoriano Valencia llegó a su primera experiencia en el fútbol argentino como respuesta a la prolongada lesión del paraguayo Bareiro, que en la primera parte de 2026 mostró su valía al marcar el gol que le dio al club el primer título local en cuatro años, en una definición agónica ante Defensa y Justicia en el último minuto.

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Valencia fue criticado por no haber llegado en su mejor estado físico, pero dio al equipo prestaciones superlativas, como el triplete que selló una vigorosa remontada sobre Racing Club en partido de los cuartos de final de la Copa Argentina.

El otro paraguayo en Boca es Ángel Romero, que de momento solo ha aportado ráfagas de fútbol y algunos goles, pero hace parte de la rotación de Arruabarrena.

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Chile tiene dos jugadores en Boca. Palacios suele ingresar para dar aire y control del balón al equipo (suma dos asistencias en el año), Alarcón no ha logrado ganarse un espacio en la mitad de la cancha.

Milton Giménez, nacido en Argentina pero nacionalizado por Paraguay y elegible en el seleccionado guaraní, es el décimo extranjero de este Boca que irá por la gloria sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla (Colombia).