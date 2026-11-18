El fin de semana anterior se confirmaron los nombres de los equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2026, que disputarán desde este viernes el paso a la final del fútbol colombiano en este segundo semestre del año. Y ahí, es el momento para hacer los respectivos balances, sopesados en las estadísticas.

En ese orden de idea, 'Sofa Score' elaboró el listado de los futbolistas extranjeros mejor calificados del campeonato y en la cima se encuentra el uruguayo Franco Misael Fagundez, quien llegó a Santa Fe y en poco tiempo se convirtió en eje del juego ofensivo del equipo que orienta Pablo Repetto. Ha tenido tan buen suceso el atacante, que los 'cardenales' están en tratativas con Santos de México, en pro de buscar su permanencia. Su promedio fue de de 7.33.

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En el segundo lugar terminó el volante chileno Rodrigo Ureña, de Millonarios, quien ya conocía el balompié de nuestro país tras su paso hace unas temporadas por América de Cali y Deportes Tolima y confirmó un rendimiento óptimo liderando a los 'embajadores', primero con el DT Fabián Bustos y posteriormente con Alberto Gamero. El austral quedó con una nota de 7.29.

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Mientras tanto, el podio lo completó el arquero argentino Federico Abadía, del Cúcuta Deportivo, quien mostró sus reflejos felinos y se consolidó como destacado en cuadro rojinegro, que salvó el descenso y estuvo hasta la última jornada con opciones de entrar al grupo de los ocho. El jugador foráneo quedó con una puntuación de 7.21.



Ya en cuarto lugar terminó el argentino Agustín Martegiani, del Medellín, quien llegó y se adaptó de inmediato al 'poderoso', con una buena dinámica, técnica depurada y aportándole al conjunto de Luis Amaranto Perea en ofensiva. Así con prontitud entró en el corazón de los seguidores del rojo de Antioquia. Y para sorpresa, el mediocampista uruaguayo Wiston Fernández, de Alianza Valledupar, se posicionó de quinto con un 7.04 de calificación.

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Pedro Gallese fue titular en la visita del Cali a Jaguares. COLPRENSA.

El venezolando Eduard Bello, del Cali; el argentino Luciano Pons, de Bucaramanga; el peruano Pedro Gallese, del Cali; el argentino Diego Chávez, del Pasto; y el brasileño Jean Fernandes, de América; completaron el top-10 de la marca de data y estadística de fútbol.