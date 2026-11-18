El caliente epílogo de la semifinal de vuelta por Copa BetPlay entre América de Cali e Internacional de Bogotá sigue dando de qué hablar. Tras sellar el paso a la final en el Pascual Guerrero, Luis Quiñones, muy fiel a su estilo: directo y sin tapujos, habló de los roces, empujones y más que encendieron los ánimos en el césped y defendió su actitud. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

El extremo 'escarlata' no esquivó la polémica sobre la trifulca que se vivió en los instantes finales del compromiso, valoró la intensidad con la que se disputó el encuentro, y dejó claro que las fricciones y faltas de una fase de esta magnitud, hacen parte de la naturaleza de estos duelos tan decisivos.

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"El fútbol hay que jugarlo así. Yo lo juego con esa pasión, con ese ímpetu y bueno, gracias a Dios estamos en una nueva final", expresó Quiñones, al tiempo que reconoció la alta presión con la que encaró el conjunto capitalino el partido de vuelta. "Ellos soñaban con llegar a, yo creo que a su primer final y se estaban jugando la vida, nosotros también. Entonces, existe ese tipo de roce, pero bueno, lo que queda en la cancha queda ahí", añadió.

América de Cali e Internacional de Bogotá se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, por Copa BetPlay Colprensa

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Al ser consultado puntualmente por los cruces verbales que encendieron los ánimos al sonar el pitazo final en el Pascual, el exPuebla y Pachuca de la Liga MX reveló los detalles de la discusión con los futbolistas del Internacional de Bogotá y sacó a relucir su característico temperamento competitivo, el de la calle, del barrio.



"Me decía un chingo de cosas y yo le respondí una y ya, no aguantó. Entonces, bueno, que no se ponga a decir cosas, porque yo soy gamín. Hace rato América no tenía un jugador gamín para jugar al fútbol", dijo.

Finalmente, el delantero del América de Cali reconoció que esa misma picardía y carácter son rasgos que le han valido el respaldo dentro del cuerpo técnico y que han marcado su exitosa trayectoria deportiva.

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"Eso me lo dice el 'profe' Álex todo el tiempo, que soy un gamín, que salgo potrero. Pero bueno, eso me ha marcado desde niño, eso fue lo que me llevó a conseguir cosas importantes en el fútbol extranjero", concluyó Luis Quiñones, enfocado ahora en levantar el título con el cuadro vallecaucano.

