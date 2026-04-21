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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Egan Bernal

Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Egan Bernal

Unicado en el top 5 de la clasificación general y soñando con el título, 'el joven maravilla' se enfrenta a una nueva jornada de alta montaña en el Tour de los Alpes.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Getty Images

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