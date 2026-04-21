Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Egan Bernal

El Tour de los Alpes 2026 no ha defraudado. Tan solo van dos jornadas y las emociones no han faltado, en especial en la etapa 2. La montaña dijo presente por primera vez, puso a prueba a los favoritos al título y se presentaron cambios en la clasificación general. El nuevo líder es Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe), mientras que el mejor colombiano es Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, en la quinta posición, a 10 segundos.

Razón por la que este miércoles 22 de abril, se volverá a librar una batalla en los ascensos. Entre Latsch/Laces y Arco, el pelotón se enfrentará a 174,5 kilómetros de recorrido, con varios ascensos, empezando por un puerto de primera categoría, luego de uno de segunda y una serie de esprint intermedios. Es así como los 'capos' de cada escuadra deberán estar atentos y responder para evitar sorpresas y mantenerse con vida.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, brilló en el Tour de los Alpes 2026 Twitter de INEOS Grenadiers

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026 ProCycling Stats

Hora y dónde ver la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026

Fecha: miércoles 22 de abril.

Hora: 5:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Eurosport / HBO Max / RAI.



Así está la clasificación general del Tour de los Alpes: etapa 2

1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 6h 49' 42''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''

3. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 6''

4. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 10''

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 10''

6. Lorenzo Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 13''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''

8. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''

9. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''

10. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''

