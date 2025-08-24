Tragedia en España: ciclista falleció, tras sufrir una fuerte caída en competencia

Si bien las emociones del ciclismo están concentradas en la Vuelta España, este sábado se vivió una lamentable tragedia deportiva en territorio ibérico. Un joven ciclista de 17 años sufrió una dura caída junto a otros 17 corredores, y horas después perdió la vida en un hospital.

Se trata de Iván Meléndez del equipo Tenerife Cabberty, quien se fue contra el pavimento, junto con otros ciclistas a la altura del kilómetro 66, entre la localidad es Langa de Duero y Laguna negra

"La Vuelta a la Ribera del Duero suspende todas las actividades por el fallecimiento de un corredor. Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a los familiares, amigos y compañeros del deportista. Mañana, a las 10:30 h, nos reuniremos en la plaza de la Hispanidad de Aranda a rendirle homenaje", fue el sentido mensaje de los organizadores de la carrera tan pronto se enteraron de la noticia.

Si bien los 18 ciclistas fueron trasladados a centros médicos, tres de ellos presentaban heridas más graves, siendo Meléndez, el que llevaría la peor parte y fallecería horas más tarde en el hospital Santa Bárbara de Soria.

La segunda etapa fue suspendida por este suceso, y la carrera fue anulada. Pesa que terminaba este domingo con la tercera y última jornada. Por el contrario, la carrera tuvo un notable gesto. "Muchas gracias a toda la comunidad ciclista por acompañarnos en el homenaje y recuerdo a Iván Meléndez, arropando a su familia y compañeros. Estamos con vosotros", se lee en la red social 'X'.