Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Tragedia en España: ciclista falleció, tras sufrir una fuerte caída en competencia

Tragedia en España: ciclista falleció, tras sufrir una fuerte caída en competencia

En una carrera española, la etapa 2 fue suspendida por una masiva caída de 18 corredores, que desencadenó en la muerte de uno de ellos.