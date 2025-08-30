Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025, etapa 9: hora y canal de TV para ver en vivo un nuevo final en alto

Vuelta a España 2025, etapa 9: hora y canal de TV para ver en vivo un nuevo final en alto

Vuelve el espectáculo de los escaladores a la competencia con una exigente jornada en la que la meta estará ubicada en premio de montaña de primera categoría.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 9.jpg
Jornada con final en alto en la etapa 9 de la Vuelta a España 2025.
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 30, 2025 12:29 p. m.