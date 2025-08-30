Vuelta a España 2025, etapa 9: hora y canal de TV para ver en vivo un nuevo final en alto

La etapa 9 de la Vuelta a España 2025 tendrá un extenso trazado de 195,5 kilómetros entre el municipio riojano de Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, en el norte de la península ibérica.

Será un camino con un solo ascenso categorizado, el del final. Sin embargo, se transitará sobre carretera ondulada, con subidas y bajadas menores que seguramente harán mella en la unidad del pelotón.

El perfil de la fracción nuevamente invita a los aventureros de las fugas a lanzar ataques tempraneros con la esperanza de quedarse con el triunfo del día, lo que podría ser aprovechado por los pedalistas colombianos que no son amenaza en la clasificación general.

Entre tanto, la lucha codo a codo seguramente estará en el grupo de los favoritos, en el que el 'escarabajo' Egan Bernal es uno de los llamados a dar batalla por los puestos de privilegio.

A su vez, será el último capítulo antes del primer día de descanso, lo que convida a los reyes de las cumbres a brindar lo mejor de sí y a no guardarse nada.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 9

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 6 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: domingo 31 de agosto

⦁ Trayecto: 195,5 km (Alfaro-Valdezcaray)

⦁ Perfil: montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

