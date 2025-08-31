¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9?

El colombiano Egan Bernal sigue firme en la lucha por el título de la Vuelta a España 2025 pese a ceder una casilla en la clasificación general, tras lo acontecido en la etapa 9, en la cual se impuso el danés Jonas Vingegaard. El corredor del INEOS Grenadiers tuvo que ir a ritmo y cruzó la mete junto con otros favoritos como Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Jai Hindley y Matteo Jorgenson. La sorpresa la dio Torstein Traeen, quien retuvo la camiseta roja de líder.

El danés, doble campeón del Tour de Francia, lanzó un movimiento a 11 km de meta que destrozó el grupo de favoritos y le permitió imponerse en solitario con un tiempo de 4h32:10. Aventajó en 24 segundos a Tom Pidcock y João Almeida, a quienes además sumó 10 segundos de bonificación.

El golpe fue especialmente duro para Almeida, que cedió tiempo y quedó como tercero de la general a 1:15 del líder. Pidcock se situó cuarto a 1:35, mientras que Gall, Ciccone, Jorgenson, Hindley y Bernal quedaron en un margen de tres minutos. El noruego Torstein Træen, pese a perder tiempo, mantuvo el maillot rojo de forma simbólica, con 37 segundos sobre Vingegaard.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

La etapa comenzó con una fuga de cinco corredores: Kwiatkowski, Hessmann, Ryan, Vermaeke y Slock, neutralizada a 12 km de la cima tras un férreo control del pelotón. El ascenso a Valdezcaray (13,2 km al 5%) no parecía excesivamente duro, pero la ofensiva del Visma cambió el panorama. Jorgenson endureció el ritmo y Vingegaard remató con un ataque que desbordó a rivales como Ciccone, Bernal y el propio Træen.

Bajo la lluvia, los intentos de coordinación entre Almeida, Gall y Pidcock resultaron insuficientes. El danés mostró su mejor versión, la que no había aparecido en jornadas anteriores de montaña, y sumó su cuarta victoria en la Vuelta, segunda en esta edición, y la número 40 de su carrera.

El colombiano Egan Bernal cruzó la meta en la casilla 15° a 1:46 del corredor del Visma Lease a Bike. En la clasificación general cedió un puesto, ubicándose 11° a 2:55 de Traeen.