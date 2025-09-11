Publicidad

COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 19; 'show' de embaladores

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 19; ‘show’ de embaladores

La ronda ibérica nuevamente tendrá un capítulo reservado para los reyes de la velocidad, que seguramente querrán anular las fugas y definir en esprint masivo. Todo irá por Caracol Televisión y Ditu.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:27 a. m.
Vuelve el 'show' de los embaladores en la Vuelta a España 2025.
Foto: @lavuelta.