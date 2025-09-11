Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 19; ‘show’ de embaladores

La etapa 19 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre con un trazado de 161,9 kilómetros sin premios de montaña entre las poblaciones de Rueda y Guijuelo.

Será una de las últimas oportunidades para que se luzcan los rematadores, cuyos equipos procuraràn que ningún intento de escapada tenga éxito, pues buscarán que el pelotón arribe de manera compacta a la línea de meta para el embalaje.

En consecuencia, los que marchan en la parte de delante de la clasificación general, así como los pedalistas colombianos, tendrán que estar pendientes de los eventuales vientos de costado que suelen fraccionar el lote, así como de las tensiones propias de los últimos kilómetros, cuando la velocidad se incrementa y el riesgo de caída es latente.

Por otra parte, para los escaladores será un día de transición de cara la fracción del sábado 13 de septiembre, última cita con la alta montaña.

Adicionalmente, los ojos estarán puestos en que no haya alteraciones al orden con los manifestantes propalestinos que han hecho recortar varias etapas, agredido a los pedalistas y se han atravesado en el camino de los corredores.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 19

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 19 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: viernes 12 de septiembre

⦁ Trayecto: 161,9 km (Rueda-Guijuelo)

⦁ Perfil: plano

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

