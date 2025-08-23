Nuevo capítulo en la disputa de Independiente vs. Universidad de Chile; "fue un ataque planificado"

El club argentino Independiente apuntó este sábado contra los hinchas del Universidad de Chile por los violentos episodios ocurridos el pasado miércoles que provocaron decenas de heridos y detenidos y aseguró que "fue un ataque cobarde y planificado".

El club de Avellaneda remarcó que "los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó" en un video publicado en sus redes sociales y detalló que "se destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas".

"Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron", expresó Independiente en el video, quien además denunció que "durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió a pesar de la violencia en la tribuna Sur Alta".

Publicidad

Sobre el final de la primera mitad del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana el pasado miércoles, fanáticos del equipo chileno situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'. Tras la provocación, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

El club argentino expresó, a su vez, que, a pesar de los ataques, "responder con la misma moneda no puede ser una opción" y aseguró estar trabajando para "identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol".

Publicidad

El viernes la Justicia argentina decidió clausurar el Estadio Libertadores de América con el objetivo de realizar peritajes en la escena de los hechos y las "gestiones conjuntas" entre el club y los organismos de seguridad de los Gobiernos nacional y provincial para determinar qué falló en el operativo policial.

Hinchas en los disturbios en la Copa Sudamericana AFP

Finalmente, el partido entre Independiente y Platense de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol quedó suspendido el viernes por la noche por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

"Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la A.Pre.Vi.De. para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga", respondió el club de Avellaneda a la disposición.

Publicidad

La Liga Profesional de Fútbol en tanto, anunció en su perfil de la red social X que "próximamente se comunicará la nueva fecha". A.Pre.Vi.De. resolvió además la "creación de una Comisión Técnica Evaluadora, la cual se conformará con personal de esta Agencia, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con personal con conocimientos en materia de seguridad del Club Atlético Independiente, de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), y, tratándose de un evento internacional, con personal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

"La citada Comisión tendrá por objeto dar cumplimiento a la manda judicial antes mencionada y podrá convocar, asimismo, a los profesionales que resulten necesarios, a fin de realizar en conjunto las gestiones conducentes para prevenir en el futuro hechos graves como los aquí señalados", comunicó la Agencia.

Publicidad

Los 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos fueron liberados a última hora del jueves. Gran parte de los heridos fueron dados de alta, aunque dos de ellos permanecen en grave estado.