Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 4 que llega a Francia

La edición 2025 de la Vuelta a España vivirá este martes 26 de agosto una jornada especial con la disputa de la cuarta etapa, un recorrido que marcará el final del periplo en Italia y abrirá las puertas al territorio francés. El pelotón saldrá de Susa y tras 206,7 kilómetros de recorrido llegará a Voiron, en una fracción con terreno exigente, marcada por dos ascensos de segunda categoría que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en un momento temprano de la carrera.

El trazado llevará a los ciclistas hacia el oeste, con la frontera como gran punto de referencia del día. Los dos largos puertos que aparecen en el perfil no solo servirán para que los escaladores midan fuerzas, sino también para que los equipos interesados en la clasificación de la montaña comiencen a sumar puntos valiosos. Sin embargo, más allá del esfuerzo en la subida, el gran reto estará en el descenso posterior, todavía más prolongado que los ascensos y que podría abrir oportunidades para fugas bien organizadas.

La llegada a Francia promete una redefinición del guion de carrera. Tras los descensos, el terreno llano que conduce a Voiron permitirá al pelotón reagruparse, siempre que los equipos de velocistas logren controlar la diferencia con los aventureros del día. En este sentido, la etapa ofrece un doble escenario: por un lado, la posibilidad de que una fuga llegue a buen puerto tras aprovechar las montañas; por otro, un embalaje masivo si los sprinters logran resistir los puertos y sus equipos se imponen en la persecución.

El perfil mixto convierte a esta etapa en una de las más abiertas de la primera semana. Los hombres de la general deberán mantenerse atentos, evitando pérdidas de tiempo en un día con curvas técnicas en los descensos y posibles cortes en el llano por efecto del viento. Mientras tanto, los equipos con aspiraciones parciales sabrán que esta es una oportunidad dorada para sumar una victoria antes de que aparezcan las grandes jornadas de montaña en territorio español.

La llegada a Voiron, tras más de 200 kilómetros de esfuerzo, será un punto de inflexión en la Vuelta 2025. No solo por la geografía cambiante, sino porque marcará el inicio del capítulo francés de la carrera antes de regresar a España. Un día en el que la estrategia y la valentía podrían ser tan decisivas como la fuerza en las piernas.

Etapa 4, Vuelta a España lavuelta.es

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 4

La transmisión irá desde las 6:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 4 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: martes 26 de agosto

⦁ Trayecto: 206,7 km (Susa y Voiron)

⦁ Perfil: media montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 8:45 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.