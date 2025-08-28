Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 7 de alta montaña

La Vuelta a España 2025 continúa con su exigente recorrido y este viernes presenta uno de los grandes retos de la edición. La séptima etapa cubrirá un trazado de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler (Huesca La Magia), con un menú montañoso que promete grandes emociones y que podría marcar diferencias importantes en la clasificación general.

El pelotón afrontará una jornada en la que el protagonismo recaerá en los escaladores. Con cuatro pasos de montaña en los Pirineos y un final en alto de primera categoría, la etapa está diseñada para que los corredores más fuertes pongan a prueba a sus rivales en busca del maillot rojo.



Una etapa con aroma a batalla

El trazado no da tregua. Desde los primeros kilómetros, el perfil de la etapa irá en constante ascenso, lo que favorece la formación de una fuga temprana. Los equipos con aspiraciones en la clasificación de la montaña intentarán colocar a sus corredores en la escapada para aprovechar los abundantes puntos que estarán en juego en las cuatro cimas del día.

La dificultad principal estará reservada para el cierre: el ascenso a Cerler, un puerto de primera categoría que servirá como juez de la jornada. Allí, los favoritos al título de la Vuelta podrían desatar la batalla definitiva.

Con la séptima etapa, la Vuelta a España 2025 entra de lleno en el terreno de la alta montaña. Lo que suceda entre Andorra y Cerler no solo definirá al vencedor del día, sino que también servirá como termómetro para medir las verdaderas aspiraciones de los grandes candidatos al título.

Séptima etapa de la Vuelta a España 2025 lavuelta

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 7

La transmisión irá desde las 5:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 7 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: viernes 29 de agosto

⦁ Trayecto: 1.88 km (Andorra la Vella y Cerler)

⦁ Perfil: montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 8:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.