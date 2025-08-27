Jonas Vingegaard advirtió a Egan Bernal y a los demás favoritos: "En Andorra habrá batalla"

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder de la Vuelta a España, dijo tras la derrota de su equipo ante el UAE en la contrarreloj que este jueves en Andorra "habrá batalla entre los favoritos de la general".

"Mañana espera un día duro, seguro que los rivales atacarán en los puertos. Habrá unos 4-5 km especialmente duros y es se producirá la batalla entre los favoritos de la general", comentó el doble ganador del Tour tras recuperar el maillot rojo en la crono de Figueres.

Aunque el danés haya recuperado el liderato, aún considera que es "demasiado pronto" para vaticinar su triunfo en Madrid, aunque admite que ese es el objetivo.

"La intención es llegar de líder a Madrid, pero queda mucha Vuelta y eso dependerá de la propia carrera. Las diferencias se han apretado y no hay grandes distancias", concluyó.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025 AFP

Míkel Landa: "Para nosotros era una crono muy rápida"

El español Míkel Landa (Soudal-Quick Step) afirmó que los más de 40 segundos que perdieron respecto al vencedor de la contrarreloj por equipos de este miércoles, el UAE Emirates, entraban en las previsiones porque "era una crono muy rápida".

"A la Vuelta hemos venido con un grupo con bastantes escaladores. Nos hemos defendido, aunque al inicio no hemos calculado lo que podíamos perder", dijo.

Landa insistió en que el objetivo para su equipo en esta 80ª Vuelta a España es la clasificación general, en la que están "muy centrados".

"Pal será el primer test. No sé donde estoy y apretaré para ver hasta donde llego", señaló.

Landa no se mostró especialmente preocupado por las previsiones de lluvia e incluso granizo para la sexta etapa, entre Olot y Pal, porque no tiene "mucho que perder".