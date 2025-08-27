Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard advirtió a Egan Bernal y a los demás favoritos: "En Andorra habrá batalla"

Jonas Vingegaard advirtió a Egan Bernal y a los demás favoritos: "En Andorra habrá batalla"

La sexta jorna de la Vuelta a España tendrá primera la llegada en alta montaña y por eso el danés Jonas Vingegaard, líder de la general, le envió un mensaje a sus rivales.