¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5?

Egan Bernal llegaba a Figueres, con la ilusión de ponerse la camiseta roja de líder de la Vuelta a España. Y es que INEOS Grenadiers era uno de los favoritos para ganar la etapa 5, pero las cosas no resultaron como esperaba. UAE Team Emirates XRG y Visma Lease a Bike hicieron de las suyas y, como si fuera poco, la escuadra británica no tuvo su mejor desempeño.

El primero de ellos, se hizo con la victoria en la contrarreloj por equipos, gracias a un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, mientras que el segundo combinado quedó a solo 8''. Lidl Trek completó el podio del día, a nueve segundos de la parte alta. Se vivió una fracción intensa, donde pasó de todo a lo largo de los 24,1 kilómetros de recorrido totalmente llanos.

Fue así como Jonas Vingegaard recuperó el trono y se convirtió en el nuevo líder de la ronda ibérica, con un tiempo de 16h 11' 24''. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) está de segundo, a 8'', y su compañero de escuadra, Joao Almeida, aparece en la tercera posición, también a ocho segundos. No fue una jornada fácil para más de uno y así lo vivió el 'joven maravilla'.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Egan Bernal llegaba como cuarto, a 14 segundos de la parte alta, pero todo cambió. Ahora, cayó al décimo puesto de la clasificación general, perdiendo seis plazas y quedando a 22'' del danés. De esa manera, deberá recomponer su camino cuando aparezca la alta montaña, que es donde mejor se siente, pues la 'crono' nunca ha sido su fuerte y quedó en evidencia.

Publicidad

Justamente, este jueves 28 de agosto, la sexta etapa de la Vuelta a España tiene un final en alto. Entre Olot y Andorra, el pelotón se enfrenta a 170,3 kilómetros de recorrido en total, con cuatro puertos de montaña: uno de tercera categoría de arranque; después, uno de primera; posteriormente, uno de segundo; y, por último, otro de primera en el remate.