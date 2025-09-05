Vuelta a España 2025: hora y TV par ver EN VIVO la etapa 14; otra cita con la alta montaña

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre con un trazado relativamente corto, pero explosivo por sus dificultades montañosas.

El trazado tendrá 135, 9 kilómetros ente las localidades de Avilés y La Farrapona, alto ubicado en el sector de Lagos de Somiedo, en el norte de la península ibérica.

El camino empezará con una escalada de tercera categoría en el kilómetro 69, luego seguirá uno de primera en el kilómetro 102 y finalmente parecerá el duro ascenso a la meta.

La trepada final será de 17 kilómetros de extensión y tendrá promedios de inclinación que empiezan en el 6 % y que van pasando progresivamente al 7 % para terminar en un tramo de 7 kilómetros al 8,5 %.

Las características del trazado presumen 2 escenarios: uno entre los aventureros de las fugas, que seguramente se lanzarán por el triunfo del día, grupo en el que podrían estar los pedalistas colombianos.

Entre tanto, el segundo sería entre los que luchan por los puestos de arriba de la clasificación general, por lo que el danés Jonas Vingegaard está llamado a imponer condiciones, mientras que el portugués Joao Almeida también podría dar el golpe.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 14

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 14 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: sábado 6 de septiembre

⦁ Trayecto: 135,9 km (Avilés-La Farrapona, Lagos de Somiedo)

⦁ Perfil: alta montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 7:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 7:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 7:00 a. m.