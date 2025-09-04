Jonas Vingegaard lanza otra advertencia en la Vuelta a España: "Sueño con ganar en el Angliru"

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder de la Vuelta, señaló que "sería un sueño ganar en el Angliru", una subida "brutal e icónica" de la que guarda un gran recuerdo el ciclista nórdico.

"Tengo una relación especial con el Angliru. Es una subida brutal, muy, muy dura e icónica. Creo que fue la primera vez que realmente me di a conocer con el decimocuarto puesto en 2020, mi primera Vuelta, donde hice de gregario para Primoz Roglic. En 2023 es también inolvidable aquella subida, ya que hicimos triplete en la cima y en Madrid", explicó Vingegaard.

En su tercera visita al Angliru, el maillot rojo tratará de poner su nombre en el palmarés del "Olimpo del ciclismo español".

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025 AFP

"Quizás podamos ir a por la victoria, pero tenemos que ver cómo se sienten las piernas. Sería un sueño para mí ganar en el Angliru. Es una de las subidas más emblemáticas de la Vuelta, así que sería un sueño.", precisó.

Respecto a la etapa con final en Los Corrales de Buelna, Vingegaard explicó que "solo nos centramos en nosotros mismos, y hasta ahora tenemos el maillot rojo y dos victorias de etapa. El objetivo era superar la etapa sin perder tiempo, podemos estar muy contentos con cómo ha ido".

El danés se pronunció sobre los incidentes que obligaron a neutralizar la etapa de Bilbao.

"Lo que pasó no debería pasar, tal ve no habría que prestar más atención, si no las protestas conseguirán los efectos que quieren", concluyó.