Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Sigue el agarrón en Vuelta a España 2025: Matxin, director del UAE, contraatacó a Juan Ayuso

Sigue el agarrón en Vuelta a España 2025: Matxin, director del UAE, contraatacó a Juan Ayuso

El escandaloso incidente entre uno de los hombres más fuertes del pelotón y su propia escuadra ha roto la aparente armonía que hasta el momento se percibía en la ronda ibérica.

Vuelta a España 2025: pelea entre Juan ayuso y el UAE Emirates.
Vuelta a España 2025: escandalosa pelea entre Juan Ayuso y el Team Emirates.
Foto: UAE.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:13 a. m.