Sigue el agarrón en Vuelta a España 2025: Matxin, director del UAE, contraatacó a Juan Ayuso

La Vuelta a España 2025 se vio alterada en su normalidad de una forma abrupta, pues salió a flote una intensa pugna que tiene como protagonistas al ciclista juvenil Juan Ayuso, visto como la carta para el futuro del ciclismo español, y su propia escuadra: UAE Emirates, la más poderosa del mundo en la actualidad.

Todo se desató el primero de septiembre, cuando llegó el día de descanso, jornada en la que el equipo emiratí emitió un sorpresivo comunicado indicando que el escalador de 22 años de edad saldría de esa formación a final de año, pese a tener contrato hasta 2028, pues este se habría negado a apoyar en carrera al portugués Joao Almeida, el otro capo de ese escuadrón.

“Diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo”, fue la justificación plasmada en el texto.

📝:UAE Team Emirates – XRG: agreement to part ways with Juan Ayuso



UAE Team Emirates – XRG and Spanish rider Juan Ayuso have mutually agreed to an early termination of his contract, which was originally set to run until 2028. Ayuso will now remain on the roster until the end of…

En consecuencia, Ayuso contragolpeó con otro comunicado en el que respondió: “Es momento de buscar nuevos retos y oportunidades en un sitio con mi misma visión”.

Sin embargo, el contrapunteo no paró ahí y el pedalista lanzó otra dura arremetida con sus declaraciones a los medios de comunicación asegurando que no hubo juego limpio entre las partes y que se quiere destruir su reputación:

“Habíamos acordado que el comunicado se iba a hacer público cuando terminara la Vuelta. Pero salió sin previo aviso para dañar mi imagen. Hay falta de respeto, una tras otra, de parte de la dirección del equipo... Es una dictadura, una cosa unilateral de poder sobre mí. Dije que no estaba de acuerdo con el comunicado y la respuesta fue que el primero que habían escrito era mucho peor y que tenía que estar contento con ello”.

💥💣 La tremenda rajada de Juan Ayuso recogida por el micrófono de @qiglesias #LaVueltaEnCOPE pic.twitter.com/Nzh8tjeiEk — COPEdaleando (@Copedaleando) September 2, 2025

Cruda respuesta del UAE a Juan Ayuso en Vuelta a España 2025

Frente a semejante postura, el español Josean Fernández Matxin, director deportivo del UAE Emirates, trató de bajar la temperatura ante la prensa, pero se plegó a la postura del equipo: “Nunca haré nada negativo en contra de los ciclistas, los defenderé siempre y, si él tiene esa opinión, es respetable, pero no la comparto para nada”.

De hecho, no lamentó lo ocurrido: "No estoy ni triste ni frustrado. Es una situación que tenemos que admitir a nivel profesional. Aprecio y sigo apreciando a Juan, le sigo respetando. Es indudable que es un talento puro, pero está claro que hay momentos que las circunstancias profesionales se separan y ha llegado el momento"

🎙️Así fueron las declaraciones de @Matxin_ en la previa de la etapa de hoy.



📹 @jrodriguez_89 pic.twitter.com/WSBWWOhn7d — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) September 3, 2025

Ayuso se uniría en 2026 al elenco estadounidense Lidl-Trek.