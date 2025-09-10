Vuelta a España: protestas generan pánico y obligan a recortar la contrarreloj de la etapa 18

El recorrido de la contrarreloj individual de la 18ª etapa de la Vuelta a España que se celebrará el jueves por las calles de Valladolid se reducirá finalmente de 27 a 12,2 km para dar una "mayor protección" ante las protestas propalestinas, anunció este miércoles la organización.

"Con el objetivo de dotar de una mayor protección el desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 km, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas", señaló La Vuelta en un comunicado emitido a las 21H00 locales.

Pese a que la 17ª etapa finalizada este miércoles se llevó a cabo sin incidentes, los organizadores han preferido recortar la carrera, ya que está prevista una numerosa presencia de manifestantes que protestan contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la ronda española.

Esta decisión se conoce el mismo día que se anunció un alto despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Valladolid y otros 1.500 en Madrid, donde llegará la carrera las dos últimas jornadas.