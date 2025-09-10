Publicidad

Vuelta a España: protestas generan pánico y obligan a recortar la contrarreloj de la etapa 18

Vuelta a España: protestas generan pánico y obligan a recortar la contrarreloj de la etapa 18

Los organizadores tomaron una drástica decisión con el fin de velar por la seguridad de los ciclistas en medio de las recientes manifestaciones que han causado estragos en el pelotón.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 02:44 p. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, al frente del equipo en la contrarreloj de la Vuelta a España 2025
