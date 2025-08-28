Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025 tuvo nuevo boicot; propalestinos fueron sacados a la brava

Vuelta a España 2025 tuvo nuevo boicot; propalestinos fueron sacados a la brava

La Policía apartó del camino a los individuos que estaban protestando, que fueron arrastrados para que el pelotón pudiera tomar la partida en la etapa 6.

Vuelta a España 2025: bloqueos en sexta etapa por manifestantes con banderas de Palestina.jpg
La sexta etapa de la Vuelta a España se vio interrumpida.
Pantallazo, video aficionado.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:38 a. m.