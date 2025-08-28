Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard perdió el liderato

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard perdió el liderato

La sexta jornada de la Vuelta a España 2025 tuvo la primera llegada en alta montaña, escenario en que se impuso Jay Vine y que le hizo perder la camiseta roja al Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:36 a. m.