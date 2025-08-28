Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard perdió el liderato

Este jueves 28 de agosto, la sexta etapa de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), en lo que fue la primera llegada en alta montaña. Los favoritos no persiguieron de forma insistente a los fugados y Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) cedió el liderato.

La fracción fue coronada desde la fuga que se creó en los primeros kilómetros. Vine dio el salto sobre el final y levantó los brazos para el segundo triunfo de la escuadra árabe en esta edición de la 'ronda ibérica'. En cuanto a los favoritos, apenas hubo un intento de Giulio Ciccone que respondió sin problemas Vingegaard. La noticia tuvo que ver con la perdida del liderato del danés, ya que Torstein Træen fue segundo en la jornada y se puso la camiseta roja. En cuanto a los colombianos, Egan Bernal salió del Top-10.

Los corredores tomaron la salida en Olot y rápidamente se creó un grupo de escapados conformado por 10 corredores: Jay Vine, Pablo Castrillo, Louis Vervaeke, Gianmarco Garofoli, Ramses Debruyne, Archie Ryan, James Shaw, Bruno Armirail, Torstein Træen y Lorenzo Fortunato.

Los candidatos al títulos no se apuraron y por ende cedieron hasta cinco minutos en medio del recorrido de 170 kilómetros. En la fuga trabajaron en equipo y poco a poco se fueron quedando con los puntos de la montaña. Jay Vine se impuso en Collada de Sentigosa (3°), Louis Vervaeke en la Collada de Toses (1°) y Vine en Alto de la Cornella (2°). Por su parte, Lorenzo Fortunato fue el mejor en el esprint intermedio en Andorra La Vella.

Sobre el final, Vine atacó a sus compañeros de fuga y logró la victoria. El noruego Torstein Træen fue segundo y se convirtió en el nuevo líder de la carrera. Los favoritos cruzaron la meta a más de cuatro minutos.

Jay Vine, ganador de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025. UAE Team Emirates.

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 6

1. Torstein Træen | Bahrain Victorious | 20:25:46

2. Bruno Armirail | Decathlon | a 31"

3. Lorenzo Fortunato | Astana | a 1' 01"

4. Louis Vervaeke | Soudal | a 1' 58"

5. Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | a 2' 33"

6. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 2' 41"

7. Giulio Ciccone | Lidl Trek | a 2' 42"

8. Matteo Jorgenson | Visma Lease a Bike | a 2' 49"

9. Jai Hindley | Red Bull Bora | a 2' 53"

10. Giulio Pellizzari | Red Bull Bora | a 2' 53"