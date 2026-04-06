Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / 'Palazo' a Lamine Yamal: "Le llegó muy pronto la fama, debe ser difícil controlar eso"

'Palazo' a Lamine Yamal: "Le llegó muy pronto la fama, debe ser difícil controlar eso"

Un sector de la prensa española arremetió contra Lamine Yamal por algunos gestos que tuvo en medio de la victoria 2-1 del Barcelona sobre el Atlético de Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal, jugador del Barcelona.
Lamine Yamal, jugador del Barcelona.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad