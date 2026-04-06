'Palazo' a Lamine Yamal: "Le llegó muy pronto la fama, debe ser difícil controlar eso"

La Liga de España parece estar decidida a favor de un Barcelona que le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid que ha cedido terreno contra rivales de menor peso. En la fecha reciente, los 'merengues' cayeron 2-1 en su visita al Mallorca y los catalanes celebraron de manera agónica en casa del Atlético de Madrid. Pese a ese favorable panorama para los 'culés', un sector de la prensa española lanzó fuertes críticas a Lamine Yamal por gestos que tuvo en el partido.

El clásico entre Atlético de Madrid y Barcelona, faltas fuertes, expulsiones, polémicas y hasta un particular gol que terminó declinando el resultado para los visitantes. Sobre el remate del juego, Robert Lewandowski anotó con su pecho, casi sin querer, pero aprovechando un rebota. Las cámaras captaron a Yamal con cara de pocos amigos y hasta con cierta frustración pese al tanto de su compañero que sellaba el triunfo.

Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Real Oviedo, por La Liga de España AFP

Con el pitazo final, Yamal otra vez se robó la atención, esta vez marchándose rápidamente al camerino mientras el entrenador de arqueros intentaba charla, calmarlo y consultarle que le ocurría. Este hecho no pasó desapercibido y no cayó nada bien en el comentarista deportivo Manolo Lama, de 'El Partidazo de la Cope', quien no le perdonó su actitud en medio del triunfo.



"A este chaval le ha llegado la fama muy pronto... Debe ser muy jodido saber llevarla. Pero no es la primera vez que hace un gesto como el de ayer. Le hemos vistos gestos feos. Además lo insultaron", fueron las palabras del citado especialista deportivo sobre la joya del Barcelona, quien además ha estado involucrado en otro tipo de rumores y señalamientos, pero más enfocados en sucesos protagonizados por su padre.

Publicidad

Lo cierto es que a Hansi Flick también le consultaron en rueda de prensa por lo ocurrido con Yamal y su respuesta tuvo que ver con las ganas de haber querido aportar más en la cancha. "Lo intentó todo, pero no pudo marcar. Es normal que esté enfadado, pero ya está bien en el vestuario", sentenció el DT alemán.