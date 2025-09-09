Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / "Colombia, jueguen con hombría"; mensaje desde Bolivia para los de Néstor Lorenzo

"Colombia, jueguen con hombría"; mensaje desde Bolivia para los de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia enfrenta este martes a Venezuela, combinado que busca estar en el repechaje al Mundial 2026. Bolivia es el otro combinado que lucha por este objetivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:06 a. m.
La Selección Colombia visita a Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Getty