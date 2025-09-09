"Colombia, jueguen con hombría"; mensaje desde Bolivia para los de Néstor Lorenzo

"¿El acuerdo de la arepa?", así definió un reconocido periodista boliviano el compromiso que enfrentarán este martes 9 de septiembre Venezuela vs. Colombia, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Dicho comunicador, de paso, le envió un mensaje directo a la 'tricolor': "Jueguen con hombría".

Fue Juan Pasten, uno de los periodistas deportivos más influyentes del altiplano, que les dejó estas palabras a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Recordemos que la 'Vinotinto' y Bolivia son los combinados que se juegan sus opciones de ir al repechaje para la Copa del Mundo del próximo, teniendo ventaja en este aspecto Venezuela, que depende de sí misma.

"Cómo les va muchachos, ya estamos acá en Bolivia preparando el juego del martes frente a la Selección de Brasil. A los morochos (Brasil) le pasamos por encima y esperemos que los colombianos frente a Venezuela", dijo en primera instancia Patén en un video.

Venezuela y Colombia se enfrentan este martes en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Fotos: AFP

Y continuación agregó: "Señores futbolistas colombianos, señores futbolistas profesionales, yo quiero de ustedes un gesto, un gesto de que ustedes van a ir a jugar el partido como si no estuvieran clasificados, que van a jugar con hombría y con la jerarquía que tienen, porque con lo que tiene Colombia, a Venezuela no le alcanza para ganar".

Por último, Juan Pastén recordó el 'pacto de Lima' entre peruanos y colombianos y que le permitió a ambos la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Es verdad que Colombia tiene un equipo medio viejo, está bien, pero con el equipo que tiene, Colombia le debe ganar a Venezuela, y si no le gana, es porque algo raro va a pasar. Es porque tienen un acuerdo, recuerden, esa vez que pasó algo raro con los peruanos; seamos serios. Colombia debe ganarle a Venezuela, lo mismo que nosotros (Bolivia) aquí a Brasil y estaríamos todos contentos y felices, ojalá que eso pase, porque sino, yo les voy a decir: 'fue el acuerdo de la arepa'; los estoy vigilando", concluyó en su videoclip.

¿A qué hora es HOY Venezuela vs. Colombia?

El partido es a las 6:30 de la tarde en horario de nuestro país y se jugará en el Monumental de Maturín. De otro lado, Bolivia recibe a la misma hora, pero en El Alto a Brasil.