"Daniel Muñoz está en la Selección Colombia y juega como si todavía no tuviera carne en la nevera"

La Selección Colombia termina su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes contra Venezuela con la tranquilidad de tener su cupo al Mundial de 2026. Una de las novedades que probablemente se verá en el once inicial de Néstor Lorenzo será la inclusión de Daniel Muñoz, quien pagó fecha de sanción el jueves pasado frente a Bolivia. En Gol Caracol hablamos con un exfutbolista que jugó junto a él en sus inicios y compartió gran parte del proceso del actual lateral del Crystal Palace de Inglaterra.

Se trata de Juan Esteban Jiménez, exarquero quien estuvo desde las inferiores hasta la plantilla profesional de Envigado. Allí tuvo la oportunidad de jugar con futbolistas como Matheus Uribe, 'Chicho' Arango, Duván Vergara, Yairo Moreno, Andrés Orozco (actual DT del conjunto 'naranja) y Daniel Muñoz.

Jiménez, de 29 años, le contó a Gol Caracol que el jugador más cercano a él fue Muñoz que si bien no pudo debutar con la 'cantera de héroes' siempre demostró su talento e incluso pasó malos momentos. "Él sale de Envigado por una persona que conocí y le tocó trotar el mundo por una decisión que tomamos juntos, pero a mí no me dieron los papeles y a él sí. Daniel hoy me genera mucha admiración por todo lo que vivió y porque siempre fue una persona que realmente nunca se rindió. Él tenía muy claro que quería. Cuando lo escucho en una entrevista que veo que se le agua la voz y se le encharcan los ojos, me parece una persona que respeto demasiado, que realmente hoy vive lo que vive por lo que siempre creyó", dijo de entrada.

Sin embargo, Jiménez cree que todo esos episodios le sirvieron a Muñoz para forjar su personalidad y el jugador que es actualmente. "Él se fue de Envigado por un representante que le hizo vivir cosas que no debía vivir porque Daniel en Envigado estaba muy bien referenciado, pero que creo que sin eso hoy no estaría donde está y no tendría la fortaleza y la mentalidad que tiene. Es un referente siempre dentro de las cancha por la entrega, por el sacrificio, porque juega como si todavía no tuviera carne en la nevera y eso es algo que yo siento que el futbolista nunca debe perder. Daniel realmente me genera mucha admiración", agregó el exguardameta.

Cabe recordar, que, Muñoz debutó en Águilas Doradas con 21 años, pero antes pasó por muchos clubes dónde probó sin suerte. Corinthians, Atlante, Cruz Azul, Rayo Majadahonda, Atlético Huila, La Equidad, Deportes Tolima e Independiente Medellín le cerraron las puertas en su juventud.

Daniel Muñoz en Águilas Doradas X @AguilasDoradas